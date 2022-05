Esclusiva All Music Italia: il quarto giudice di X Factor 2022 potrebbe essere Rkomi. Manca solo l'annuncio ufficiale...

Esclusiva All Music Italia. Secondo le nostre fonti a X Factor 2022 potrebbe arrivare (il condizionale, chi ci segue lo sa, per noi è spesso un segno di rispetto verso i nostri lettori, fino all’annuncio ufficiale) nelle vesti di quarto giudice un nome amatissimo dai giovani… Rkomi.

Una giuria totalmente rinnovata quindi per il talent show Sky giunto quest’anno alla 16esima edizione. Dopo due anni con una giuria formata da Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton ed Emma, quest’anno la produzione del programma ha deciso di cambiare tutto.

Addirittura sembrerebbe non confermato nemmeno Ludovico Tersigni, giovane conduttore arrivato in pompa magna lo scorso anno in sostituzione di Alessandro Cattelan, per dieci anni alla guida del programma, che però non avrebbe convinto la produzione. Noi personalmente una seconda possibilità per prendere le misure con un programma sicuramente non facile da gestire gliela avremmo data. Secondo un’indiscrezione lanciata da Tv Zoom, al suo posto potrebbero esserci in pole position l’ex vincitrice del programma, Francesca Michielin, e Victoria Cabello, già giudice nell’ottava edizione di X Factor.

La Cabello otto anni fa non aveva per nulla convinto in quel ruolo ma oggi vive una seconda gioventù artistica anche grazie all’ottima partecipazione a Pechino Express (da quest’anno in onda su Sky). Abbiamo invece qualche dubbio su Francesca. Ragazza simpatica e di spirito ma con poca esperienza televisiva per riuscire a gestire un programma complicato come X Factor con la giuria sempre al centro delle dinamiche.

Ma torniamo ai giudici di X Factor 2022…

X Factor Rkomi quarto giudice….

Come dicevamo è una giuria totalmente rinnovata quella di X Factor 2022 e anche quasi totalmente nuova, eccezion fatta per il ritorno, attesissimo di Fedez. Il rapper è stato in passato sul tavolo dei giudici del programma per cinque anni consecutivi portando a casa una vittoria con Lorenzo Fragola.

Oggi è poi arrivata la conferma della presenza di Dargen D’Amico. Rapper e Producer tra i più amati dalla scena, nonché amico e collaboratore proprio di Fedez. Al tavolo dei giudici poi, come di consueto una figura femminile che noi di All Music Italia per primi avevamo ventilato… si tratta di Ambra.

Del resto la carriera professionale dell’attrice e conduttrice si è spesso intersecata con il mondo della musica, da Super al Concerto del Primo Maggio passando per il Dopofestival a Sanremo. Ambra inoltre è stata anche una cantante con quattro album incisi tra il 1995 e il 1999, una super hit, T’appartengo, e oltre 600.000 milione di copie vendute tra Italia, Spagna e Sudamerica.

E il quarto nome? Ad oggi non è ancora stato annunciato ma, secondo le nostre sempre attendibili fonti, è questione di giorni se non ore. Noi siamo in grado di anticiparvi chi dovrebbe essere… il cantautore di matrice rap che ha inciso il disco più venduto in Italia nel 2021 e che, dopo il debutto sul palco di Sanremo 2022, ha confermato l’amore per i giovani, e non solo, nei suoi confronti.

Parliamo ovviamente di Mirko Manuele Martorana, classe 1994, in arte Rkomi. Insomma non resta che aspettare l’ufficializzazione sui canali Social di X Factor. Quel che è certo è che questa nuova giuria sarà all’insegna della modernità e della contaminazione tra Urban, pop, rap e indie.