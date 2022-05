Dopo il trionfo al Concertone arriva la conferma: Ambra... attrice, presentatrice, cantante e ora nuovo, azzeccatissimo, giudice di X Factor

X Factor 2022 Ambra è uno dei nuovi giudici del talent show Sky. Una notizia che, se volessimo mettere i punti sulle i (e a noi piace metterli), abbiamo anticipato per primi lo scorso 25 aprile. Ora dalla pagine social del programma arriva la conferma ufficiale.

Una scelta che già sulla carta sembra azzeccatissima. Del resto Ambra è nata professionalmente a contatto con la musica conducendo programmi come Super, il Dopofestival (unica donna a tenere testa, televisivamente parlando a Pippo Baudo) e Sanremo Top fino al ruolo di giudice ad Amici.

Una carriera anche da cantante di successo con quattro album all’attivo: T’appartengo del 1995, disco cult da oltre 350.000 copie in Italia, Angiolini del 1996, oltre 120.000 copie vendute, Ritmo vitale del 1998 (oltre 90.000 copie vendute), tutti e tre incisi anche in lingua spagnola, e InCanto del 1999.

La musica è tornata spesso nella sua vita, dal ruolo di conduttrice del Concerto del Primo Maggio Roma fino ai duetti con Marco Masini in Ti vorrei e con Syria, nella cover del suo brano del 1998, Io, te, Francesca e Davide rilanciato dall’interprete romana nel 2017.

Ambra potrebbe avere una marcia in più su quel tavolo, dove siederà anche Fedez, in quanto si è sempre distinta per una schiettezza rara che le permette di essere simpatica o antipatica a seconda delle situazioni, ma sempre diretta. E il video con i provini della Angiolini già mettono le cose in chiaro; per esempio l’elogio al passato remoto declinato in una canzone da uno degli artisti provinati.

X FActor 2022 Ambra

Queste le parole postate dall’attrice sui social:

È andata così. Ho chiuso gli occhi e l’ho pensata tantissimo, ad un certo punto mi hanno chiamata davvero. Ho fatto il provino come è giusto che sia, come quelli che vedrò io, ho chiuso gli occhi ed ho detto vai vai…