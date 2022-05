X Factor 2022: arriva la conferma... Dargen D'Amico è il terzo giudice

X Factor 2022 giudici. Dopo settimane di Rumors lanciati sul web arriva la conferma. Il terzo giudice del talent show di Sky sarà Dargen D’Amico.

Il rapper e produttore sta vivendo una nuova fase della sua carriera artistica grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 dove, con Dove si balla, ha conquistato il pubblico in maniera trasversale, giovani compresi, ottenendo la certificazione doppio disco di platino per le oltre 200.000 unità.

Tra l’altro al tavolo dei giudici di X Factor Dargen sarà in buona compagnia visto che ci sarà il suo amico fraterno Fedez con cui da anni collabora in veste di co-autore dei brani e produttore.

La giuria di X Factor 2022, 16esima edizione del programma in partenza su Sky a settembre, ha quindi già tre giudici su quattro svelati. Siederanno infatti all’ambito tavolo Fedez, di ritorno dopo cinque edizioni (dall’ottava alla 12esima) e una vittoria con Lorenzo Fragola, l’attesissima new entry, Ambra Angiolini e ora Dargen D’Amico, nome confermato oggi, 24 maggio 2022.

In attesa di scoprire il nome del quarto giudice, e se Manuel Agnelli verrà riconfermato o la giuria sarà totalmente rinnovata. Queste le dichiarazioni di Dargen postate con un video in cui, volontariamente, si contraddice:

No la mia risposta è assolutamente no, non parteciperò in qualità di giudice a X Factor, perché sono molto curioso, questo è vero, però non fino a questo punto. Un altra ragione per cui non parteciperò è credo che ci siano già fin troppi artisti, non sia necessario continuare, anzi credo sia controproducente disperdere l’affetto dei fan all’infinito su un numero praticamente infinito di artisti.

Altresì non parteciperò perché se c’è una cosa che temo davvero è che la voglia di fare qualcosa anche di buono, poi col fallimento si trasformi in frustrazione.

E queste erano le ragioni per cui non parteciperò a X Factor…

Invece le ragioni per cui parteciperò in qualità di giudice ad X Factor sono: per una volta nella vita vorrei sentire il peso del voto che dò. Altra ragione per cui mi sento di dare tutto me stesso per la musica italiana. Io penso che in un momento delicato come questo per la musica italiana, anche se la situazione adesso è migliorata con la bella stagione, però resta un momento molto serio, sopratutto per le realtà più capillari, da sostenere, da abbracciare da amare… dobbiamo mettere le mani nella mmmmm… nella musica. X Factor 2022 le mani nella musica.