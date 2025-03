Versailles e la sua perenne insoddisfazione nel mondo della musica nel nuovo singolo “felice mai”

Dopo la sua partecipazione ad X Factor e aver sperimentato musicalmente, Versailles torna ai richiami dark e horror pop con felice mai (Pulp Music), il suo nuovo singolo uscito lo scorso venerdì 28 marzo 2025 su tutte le piattaforme digitali. Il progetto è stato realizzato con il contributo di NUOVOIMAIE.

Scritto e prodotto da Versailles stesso e MVR, felice mai anticipa il suo nuovo progetto in arrivo a breve e che si preannuncia più disilluso e maturo rispetto al precedente, ovvero Patico.

Il nuovo brano arriva dopo due anni di silenzio in cui ha spaziato musicalmente: dalle sonorità ispirate al metal fino all’hip hop, elettronica e grunge, per poi tornare sul dark pop e facendosi ispirare da artisti come Halsey, Billie Eilish e Lana Del Rey.

Sul singolo, l’artista racconta: «Il brano tratta dell’insoddisfazione perenne che contraddistingue chi cerca di farsi strada nel mondo della musica e che si trova ad avere a che fare con gerarchie e passaggi obbligati dati dall’industria e dal mercato, condizioni che riguardano sia la domanda sia l’offerta».

«C’è un senso critico rivolto tanto al sistema quanto a me stesso che, per quanto cerchi prendere altre strade, mi rendo conto di non poter ignorare determinate dinamiche. A volte mi sento una voce nel deserto, sento che potrei fare qualcosa di più, ma nel frattempo comunque sento anche di aver cambiato il modo in cui mi esprimo, con i testi, con la musica e con la produzione. E quello che faccio è sempre coerente con quello che sono».

Foto di copertina di Luca Secchi