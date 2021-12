X Factor 2021: a poche ore dalla finale la classifica degli inediti dei talent del programma

X Factor 2021 classifica inediti alla soglia della finale. Tra poche ore andrà di scena dal Mediolanum Forum di Assagio (MI) la finale di X Factor 2021. Nell’attesa andiamo a capire quali sono gli inediti lanciati dai talenti in gara che hanno ottenuto sino ad oggi maggior successo su Spotify.

Sono quattro i cantanti rimasti in gara, uno per ogni giudice: gIANMARIA per Emma, Baltimora per Hell Raton, Bengala Fire per Manuel Agnelli e Fellow per Mika.

Questa sera si sfideranno in tre manche compreso un duetto con il loro giudice. Nell’attesa di scoprire il vincitore della quindicesima edizione andiamo a scoprire chi ha già conquistato il pubblico con il proprio inedito.

