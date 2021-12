X Factor 2021 tutte le canzoni della finale: i duetti, il best of e l’inedito

X Factor 2021 le canzoni della finale. Ormai ci siamo quasi… giovedì 9 dicembre dal Mediolanum Forum di Assago, e in diretta tv su Sky Uno e Tv8, si svolgerà la finale della 15esima edizione del Talent show di Sky.

X Factor 2021 la finale

La serata sarà divisa in 3 manche, e al termine di ciascuna di esse il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara. Le manche sono: duetto col giudice, best of e inedito.

Andiamo subito a scoprire con quali canzoni si esibiranno i ragazzi.

PRIMA MANCHE: I DUETTI CON GIUDICE

Nella prima manche della serata i quattro talenti rimasti in gara dovranno duettare con i rispettivi giudici.

gIANMARIA ed Emma canteranno La nostra relazione, brano di Vasco Rossi del 1978 che fece da traino all’album …Ma cosa vuoi che sia una canzone…

Fellow interpreterà con Mika Underwater, brano appartenente al repertorio del suo coach che, come già dichiarato prima del programma, è uno dei suoi punti di riferimento musicali. La canzone è contenuta nell’album del 2012 The origin of love.

Bengala Fire… in arrivo.

Baltimora… in arrivo.

SECONDA MANCHE: il Best of

Parteciperanno a questa manche solo i tre artisti rimasti in gara dopo la prima manche.

gIANMARIA si cimenterà in un medley di Rimmel di Francesco De Gregori, Jenny è pazza di Vasco Rossi e Io sto Bene di CCCP Fedeli alla linea.

Fellow canterà Nemesis di Benjiamin Clementine, Anche fragile di Elisa e Dog Days are over di Florence + The Machine.

Bengala Fire… in arrivo.

Baltimora… in arrivo.

TERZA MANCHE: L’inedito

Parteciperanno a questa manche solo i due artisti rimasti in gara dopo la prima manche.