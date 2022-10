Verissimo presenta: Io sono Tiziano. Quando e dove vedere lo speciale di Silvia Toffanin con Tiziano Ferro

Mancano meno di due settimane all’uscita del nuovo album di Tiziano Ferro, Il mondo è nostro, e saranno tante le iniziative che accompagneranno questo importante evento. Tra loro uno speciale in tv con Silvia Toffanin: Verissimo presenta: Io sono Tiziano.

Il nono disco del cantautore esploso nel 2001, ottavo di inediti, sarà fuori da venerdì 11 novembre e conterrà anche diversi duetti con ospiti musicali molto diversi tra loro (vedi qui).

Per presentarlo l’artista inaugurerà la Milano Music Week giovedì 17 novembre con un esclusivo appuntamento organizzato da Mondadori Store. Evento riservato a coloro che avranno acquistato il nuovo album.

Per partecipare all’incontro che si svolgerà al Teatro Manzoni di Milano alle ore 16.00, bisognerà pre-acquistare (o acquistare dall’11 novembre) il nuovo album CD o LP solo su mondadoristore.it o nelle librerie Mondadori Store aderenti (Mondadori Megastore Piazza Duomo, Rizzoli Galleria Vittorio Emanuele e Mondadori Bookstore via Pergolesi Milano, Mondadori Bookstore Centro Commerciale il Centro di Arese e Mondadori Bookstore Centro Commerciale Torri Bianche a Vimercate). Per maggiori informazioni visita qui.

Tiziano Ferro: verissimo presenta io sono tiziano

Un altro importante evento sarà televisivo e vedrà Tiziano Ferro incontrare, questa volta di persona (l’ultima intervista avvenne in collegamento olografico), Silvia Toffanin in un evento speciale di Verissimo: Io sono Tiziano.

Lo speciale, che viene presentato nei promo come pieno di emozioni, sorprese e ospiti, andrà in onda domenica 13 novembre alle 16:30.

Un’occasione per festeggiare più di vent’anni di carriera in cui si contano oltre di 200 canzoni scritte in cinque lingue, più 20 milioni di album venduti in tutto il mondo e 125 dischi di platino e d’oro (di cui 64 dischi di platino e 11 dischi d’oro ottenuti solo in Italia in era FIMI, ovvero dal 2009 in poi).

Proprio in quell’occasione Tiziano Ferro duetterà con il vincitore o la vincitrice del Contest Duetta con Tiziano Ferro di cui vi abbiamo parlato qui e in cui ci sarà la possibilità di provare a vincere fino al 3 novembre.