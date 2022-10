In collaborazione con Mediaset parte l'iniziativa "Duetta con Tiziano Ferro". Scopri come partecipare...

In vista del lancio, ormai imminente del suo nuovo disco, Il mondo è nostro, fuori dall’11 novembre 2022, Tiziano Ferro lancia l’iniziativa Duetta con Tiziano.

L’artista ha infatti deciso di dare la possibilità ad alcune persone di cantare con lui e lo ha comunicato con un video postato sui social.

Queste le parole di Tiziano:

“Ciao a tutti, avete mai pensato di salire su un palco e duettare me? Beh qui ci sono tutte le informazioni per partecipare all’iniziativa #duettacontiziano

Ci vediamo sul palco, non vedo l’ora!“