Una Voce per San Marino Gate: ecco quello che sta succedendo attorno al Contest... nuove segnalazioni e il caso Muriel

Qualcuno ha già soprannominato Una voce per San Marino Gate la nostra inchiesta di approfondimento su Una voce per San Marino. Ma cosa sta succedendo attorno al Contest che dovrà scegliere il rappresentante di San Marino per l’Eurovision 2022? Andiamo a riassumerlo rispondendo anche ad alcune delle domande che ci sono pervenute via mail e social.

Tutto parte da una serie di segnalazioni in cui alcuni nostri lettori ci fanno notare qualche possibile criticità, fatto che spinge il nostro sito, da sempre in prima linea nella tutela degli artisti emergenti e quest’anno nominato garante per la trasparenza ad Area Sanremo, a verificare nome per nome i 60 artisti scelti dalla commissione artistica formata da Roberta Faccani, Emilio Munda (il quale ha poi rinunciato all’incarico), Roberto Costa, Steve Lyon, Mimmo Paganelli, Maurizio Raimo e Nabuk.

Alla fine del nostro approfondimento, in vista delle semifinali in partenza lunedì 14 (con la finale degli emergenti prevista per il 17 febbraio, presentata da Senhit e Jonathan) segnaliamo possibili criticità che potete trovare in questo nostro articolo e che coinvolgerebbero alcuni artisti e membri della Commissione, Media Event (società che organizza il Contest) e Astralmusic (etichetta discografica parte di Media Event).

A seguito del nostro articolo, senza nessuna comunicazione diffusa a mezzo stampa ma solo in forma privata via mail, una delle partecipanti, Muriel, viene squalificata senza che, a dir suo e da quanto mostratoci, le venga data una spiegazione.

A questo punto la cantante ci contatta e chiede di rilasciare una lunga intervista in cui parla del percorso che l’ha portata a partecipare a Una Voce per San Marino. Percorso partito con i suoi produttori, Roberta Faccani (membro della commissione) e Giordano Tittarelli (fondatore di Astralmusic). Un percorso per cui ha speso 50.000 euro.

La ragazza, nel prendersi tutte le responsabilità di quanto affermato, ci informa, mostrandoci alcune prove, di essere in possesso di tutte le ricevute dei bonifici e versamenti Postepay fatti ai suoi produttori, e di mail e messaggi che dimostrano quanto da lei dichiarato nell’intervista che trovate qui.

GLI SVILUPPI DEI GIORNI SEGUENTI

Ad oggi la vicenda è stata ignorata dalle altre testate, sopratutto da quelle che parlano di musica (fatta esclusione per Rockol, qui l’articolo di Franco Zanetti). Onestamente spiace vedere che ci sia da parte della stampa zero attenzione per gli artisti emergenti: a quanto pare tutti preferiscono concentrarsi sui big che li sfideranno, Achille Lauro in primis.

Ma andiamo ad aggiornarvi su quanto successo in questi ultimi giorni:

Nella giornata dell’11 febbraio abbiamo pubblicato, su richiesta dei diretti interessati, le precisazione di Emilio Munda (membro della commissione di valutazione rinunciatario) e del Produttore Luca Chiaravalli (citato da Muriel nella nostra intervista).

Arriva anche il post pubblico su di un addetto ai lavori che, condividendo il nostro articolo sulla sua pagina scrive: “fuoco… fuochino… ma siete ancora al 10% del gioco delle scatole cinesi…“. Gli abbiamo chiesto pubblicamente di raccontarci di queste scatole cinesi ma non è interessato a farlo; insomma, ci si lamenta ma il lavoro “sporco” lo si lascia fare agli altri. Una nostra lettrice ci fa notare un’altra possibile criticità che riguarderebbe una dei 6 concorrenti sanmarinesi in gara, in una selezione a parte, a Una Voce per San Marino . Ginevra Bencivenga, in arte Gynevra, risulta appartenente al 19 novembre 2021 al roster dell’etichetta discografica DWMB Records. Il suo singolo lanciato in quel periodo, Dimmi se questo è amore , è stato arrangiato da Roberto Costa che già la premiò come giurato del Contest The Best Talent nel 2020 (categoria Junior, vedi qui) e che oggi risulta giurato anche a Una Voce per San Marino . Ovviamente rimaniamo disponibili ad un eventuale smentita del fatto che arrangiatore e giurato siano la stessa persona.

in data 12 febbraio, a mezzo del suo Procuratore legale, , ci chiede di pubblicare la propria versione dei fatti. Ovviamente abbiamo risposto che le nostre pagine sono a disposizione e che, se possibile, preferiremmo un’intervista. Muriel, come da lei stessa confermatoci, risulta definitivamente squalificata nelle modalità che vi spieghiamo qui a seguire…

IL CASO MURIEL… cosa sta succedendo?



La sera stessa della pubblicazione del nostro articolo “EUROVISION: UNA VOCE PER SAN MARINO… ANCHE ACHILLE LAURO IN GARA MA NEL CONTEST EMERGENTI POTREBBERO ESSERCI CRITICITÀ“, il 9 febbraio, Muriel riceve una mail da Denny Montesi di Media Event (società che organizza il Contest) il quale comunica alla cantante che, a seguito di accertamenti sulla sua posizione, risulta squalificata dal concorso.

Il giorno dopo, il 10 febbraio, il marito di Muriel si è recato a San Marino per parlare con la Segreteria di Stato. Dopo diverse ore, e svariati messaggi di Muriel ai suoi produttori, la cantante riceve una nuova mail da Denny Montesi che, dopo averle comunicato precedentemente la squalifica, le fa sapere che si prendono tempo per rivalutare il caso e le chiedono di spiegare la propria versione.

A questo punto esce a l’intervista di All Music Italia a Muriel, e alla ragazza, il giorno seguente, viene comunicata a mezzo mail del signor Montesi con dominio Una voce per San Marino, l’esclusione definitiva dal concorso con la seguente motivazione: “Preso atto ulteriormente delle comunicazioni da lei fatte e altresì delle dichiarazioni da lei rese in generale, siamo a confermarle che il suo comportamento riferito al Festival Una Voce per San Marino, audizioni e casting, rende inaccettabile la sua permanenza e pertanto confermiamo integralmente la sua esclusione…” citando l’articolo 6 del Regolamento del Concorso (che trovate qui).

Questo è quanto ad oggi, 12 febbraio alle 16:30.

Nel frattempo sono tante le domande che ci vengono poste da lettori e addetti ai lavori. Rispondiamo per comodità qui a seguire…

Una Voce per San Marino – Domande dei lettori

Se Emilio Munda ha rinunciato all’incarico prima dell’inizio delle selezioni, chi ha giudicato gli artisti?

Non lo sappiamo, e nemmeno lo stesso Munda, da quando riferitoci da lui stesso, sa se è stato sostituito e, nel caso, da chi.

Ma i 9 emergenti che arriveranno in finalissima dovranno scontrarsi con 9 big del calibro di Achille Lauro?

Esattamente, questo prevede il regolamento.

Siete stati contattati da qualcuno di Media Event o di San Marino Rtv per chiarimenti?

Ad oggi no, nessun contatto. Le precisazioni di ci ha contattato, come Munda o Chiaravalli, sono state pubblicate sul nostro sito.

Siete stati contattati da Roberta Faccani o Tittarelli dopo l’uscita dell’intervista a Muriel?

Siamo stati contattati nella mattina del 12 febbraio dal Procuratore Legale di Roberta Faccani che chiede spazio di replica (che ovviamente abbiamo concesso). Restiamo in attesa. Nessuna notizia invece da Giordano Tittarelli.

Ma dopo l’intervista a Muriel, oltre alla squalifica della ragazza, sono seguite anche una rimozione della Faccani dal ruolo di giurato e azioni nei confronti di Tittarelli?

Ad oggi non ci risulta. L’unica cosa che ci è stata fatta sapere dalle nostre fonti, ma restiamo in attesa di conferme, è che Roberta Faccani sarà in giuria solo per le selezioni del 6 concorrenti Sanmarinesi. Per quel che riguarda il Sig. Tittarelli non abbiamo notizie.

Ma la squalifica di Muriel è stata comunicata pubblicamente?

No, è stata comunicata solo via mail alla diretta interessata ma il suo nome è sparito dalla lista dei convocati online nella giornata di oggi, 12 febbraio.

C’è stata un’esclusione di Camille Cabaltera le cui edizioni dei brani, secondo quanto da voi evidenziato tramite archivio SIAE, sono appartenenti a Jois Edizioni Musicali, società che è parte di Astralmusic, a sua volta parte di Media Event che organizza Una voce per San Marino?

Ad oggi no, nessun chiarimento al riguardo. Siamo stati contattati dal manager della ragazza, Christian Cambareri, che ci ha fatto sapere che, a suo avviso, vista la valenza dell’artista, non c’era bisogno di cedere punti di edizioni.

Ci sono state altre squalifiche tra i casi segnalati?

No, come dicevamo nessuno dell’organizzazione ci ha contattati per darci notizie al riguardo. Da quel che ci risulta non dovrebbero essere state fatte ulteriori squalifiche.