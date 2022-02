Eurovision: Una Voce per San Marino... anche Achille Lauro in gara ma nel Contest emergenti potrebbero esserci criticità

Una Voce per San Marino, il Contest musicale che mette in gara nove artisti emergenti e nove big per conquistare il posto di rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest 2022, ha annunciato i nomi dei big, da Spagna a Valerio Scanu… con un super nome che ha stupito tutti: Achille Lauro (vi confessiamo che il solo pensiero di 9 emergenti che sfidano in gara Achille Lauro ci ha un po’ fatto sorridere. Tant’è…).

Il progetto, nato in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con la Radiotelevisione di Stato San Marino RTV, vede la partecipazione sia di concorrenti emergenti, sia di artisti “big” del settore musicale, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso, che si sfideranno durante la serata di sabato 19 febbraio.

All Music Italia fino a oggi non ha mai scritto di questa manifestazione per un semplice motivo. La linea guida che abbiamo stabilito insieme a Franco Zanetti, Direttore di Rockol, è quella di dare visibilità solo a concorsi musicali per artisti emergenti di cui conosciamo i meccanismi e che scelgono, in nome della trasparenza, di rendere palese il voto della giuria (come avviene ormai da anni ad Area Sanremo e 1MNEXT per esempio).

Ne scriviamo oggi non tanto per la presenza dei big annunciati (Achille Lauro, Spagna, Valerio Scanu, Matteo Faustini, Francesco Monte, Cristina Ramos – dalla Spagna, Alessandro Coli e DJ Burak Yeter – dall’ Olanda), Blind, Tony Cicco & Deshedus con Alberto Fortis, Fabry & Labiuse feat. Miodio (della Repubblica di San Marino) ma a seguito di diverse segnalazioni che ci sono arrivate dai nostri lettori e da artisti emergenti su possibili criticità del concorso.

Ma prima di entrare nel merito, spieghiamo meglio cos’è Una Voce per San Marino.

EUROVISION 2022: Una Voce per San Marino

Il Contest Una voce per San Marino, organizzato dalla società Media Evolution, che ha ricevuto l’appalto da San Marino, ha subito attratto l’attenzione degli artisti emergenti che, di fronte a una quota di iscrizione variabile tra i 30 e i 50 € (a seconda del momento in cui ci si iscriveva) hanno avuto la possibilità di partecipare a delle vere e proprie selezioni per l’Eurovision. Un premio importante, anche alla luce del fatto che per rappresentare l’Italia alla manifestazione bisogna passare dal Festival di Sanremo (quindi essere dei big) e vincerlo.

Il meccanismo della gara prevedeva sin dall’inizio che artisti emergenti finalisti si sarebbero scontrati in un’unica gara con nove big convocati dall’organizzazione o autocandidatisi.

Sono stati 585 gli iscritti alla categoria emergenti provenienti da tutto il mondo. Tra questi sono stati selezionati circa 280 artisti, convocati in presenza a San Marino (quindi con conseguenti spese di viaggio, vitto e alloggio) per un’audizione davanti alla Commissione che è formata da Roberta Faccani, Emilio Munda, Roberto Costa, Steve Lyon, Mimmo Paganelli, Maurizio Raimo e Nabuk.

Da queste audizioni sono stati selezionati 60 artisti, rigorosamente non sammarinesi, che si esibiranno dal vivo in tre semifinali di designazione presso il Teatro Titano di San Marino il 12, 13 e 14 febbraio 2022.

A questa date si aggiungono una semifinale il 15 febbraio per sei artisti sanmarinesi e una data di ripescaggio il 16 febbraio 2022 per 15 semifinalisti.

Il 17 febbraio verrano quindi scelti i 9 artisti emergenti finalisti. I primi tre vinceranno, oltre alla possibilità di partecipare alla finale, rispettivamente 7.000, 2.000 e 1.000 euro.

La finalissima si svolgerà invece il 19 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana e sarà lì che una nuova commissione, la cui composizione verrà svelata solo il 18 febbraio, sceglierà il vincitore tra i 9 artisti emergenti e i 9 big in gara, ovvero Achille Lauro, Spagna, Valerio Scanu, Matteo Faustini, Francesco Monte, Cristina Ramos (dalla Spagna), Alessandro Coli e DJ Burak Yeter (Olanda), Blind, Tony Cicco & Deshedus con Alberto Fortis, Fabry & Labiuse feat. Miodio (della Repubblica di San Marino).

Ma dicevamo di alcune possibili criticità. Ecco quanto abbiamo trovato grazie anche le decine di segnalazioni che ci sono state fatte pervenire.

UNA VOCE PER SAN MARINO: CRITICITÀ O CASUALITÀ?

Come dicevamo in apertura, a organizzare Una voce per San Marino è Media Evolution, società di diritto Sammarinese con Amministratore unico Denny Montesi. La società ha una compagine sociale costituita da:

Astralmusic Srl : agenzia di rappresentanza artistica per tutti gli operatori dello spettacolo.

: agenzia di rappresentanza artistica per tutti gli operatori dello spettacolo. Vittorio Costa : Cavaliere della Repubblica Italiana, Avvocato Cassazionista che ha collaborato nel corso degli anni con SIAE, Red Ronnie e diversi artisti: da Zucchero a Elettra Lamborghini, da Vasco Rossi a Jovanotti.

: Cavaliere della Repubblica Italiana, Avvocato Cassazionista che ha collaborato nel corso degli anni con SIAE, Red Ronnie e diversi artisti: da Zucchero a Elettra Lamborghini, da Vasco Rossi a Jovanotti. Denny Montesi: giovane imprenditore del settore musicale e non. Amministratore, tra le tante attività, di società di produzione energia (elettriche, fotovoltaiche ed eoliche), centri sportivi e complementi d’arredo.

Il nome di Astralmusic srl ricorre più volte andando in una veloce ricerca sui 60 partecipanti scelti dopo l’audizione dal vivo. Vediamo alcuni esempi.

CAMILLE CABALTERA

L’ex concorrente di X Factor nel 2021 ha pubblicato un duetto con Xonous, pseudonimo del produttore e autore Emilio Munda. La canzone, Shazam, è firmata da diversi autori tra cui lo stesso Munda, che è in commissione a Una voce per San Marino.

Tra gli editori del brano compare Jois Edizioni Musicali, società che è parte di Astralmusic.

Sempre consultando l’archivio SIAE si può trovare Dai buttati, brano al momento inedito (sarà quello presentato a questo contest?) della Cabaltera, le cui edizione appartengono sempre a Jois Edizioni Musicali.

MURIEL

il brano L’amore arriva solo di domenica (uscito l’8 ottobre 2021) è stato scritto da Roberta Faccani e Giordano Tittarelli con produzione Bandidos Records. La Faccani è nella commissione artistica del Premio, Giordano Tittarelli è socio fondatore e titolare, insieme al fratello Graziano, di Astralmusic srl. Bandidos Records è un’etichetta discografica appartenente a Tittarelli e alla Faccani.

MARCO SALTARI

L’artista, che ha partecipato in passato a X Factor, si è esibito live lo scorso 10 gennaio 2021 presentando in anteprima l’album in uscita con AstralMusic

OPERAPOP E TOTHEM

Entrambe le band sono nel roster artisti di Astralmusic srl.

UNA VOCE PER SAN MARINO: NADA & SISSI e KIMBERLY GENIL

Entrambe le artiste hanno partecipato lo scorso autunno al Contest organizzato da Nove Eventi (società collegata ad Astralmusic srl e in cui figura nel consiglio d’Amministrazione Vittorio Costa). Le prime lo hanno vinto nella categoria “brano in italiano”, la seconda ha vinto il premio principale della manifestazione.

ELISA DEL PRETE

È un’allieva di Roberta Faccani.

Inoltre alcuni lettori ci hanno fatto notare, cosa che potrebbe non avere nessuna rilevanza, che esistono collegamenti tra Nabuk, artista e membro della commissione di Una voce per San Marino, e il produttore Andrea Tirincanti che ha in gara Martina Gaetano (e, tra i big, Francesco Monte). I due hanno infatti collaborato più volte.

Insomma questo è quanto, per il momento. Ovviamente rimaniamo a disposizione di Media Event in caso volesse rispondere a quanto abbiamo scritto in questo articolo, così come rimaniamo come sempre a disposizione degli artisti emergenti che volessero segnalarci altre eventuali possibili anomalie.