Una voce per San Marino le rettifiche di Luca Chiaravalli e Emilio Munda.

A seguito del nostro articolo su possibili criticità del Contest Una Voce per San Marino, il concorso che sceglierà il rappresentante per l’Eurovision Song Contest di San Marino (lo trovate qui) e dell’intervista in esclusiva rilasciataci dalla cantante Muriel, riceviamo e pubblichiamo alcune precisazioni da parte del produttore Luca Chiaravalli e di Emilio Munda.

Ad oggi non abbiamo invece ricevuto nessun contatto, comunicazione o richiesta di informazioni da parte di San Marino, Media Event (la società che organizza l’evento) ne dai cantanti big come Achille Lauro, Spagna, Matteo Faustini o Valerio Scanu. E ci spiace perché ogni artista prima di diventare noto è stato un emergente.

Una voce per san Marino le rettifiche

Detto questo a seguire la comunicazione che il noto produttore musicale Luca Chiaravalli ci ha chiesto di pubblicare:

Come dichiara Muriel, che non ho mai conosciuto di persona, avrei dovuto ricoprire il ruolo di presidente della giuria nella finalissima di Una Voce per San Marino ma, per impegni lavorativi prolungatisi, ho dovuto rinunciare all’incarico e questo è avvenuto più di un mese fa.

Tengo a far notare inoltre, a segno della mia buona fede e della mia professionalità, che, tra gli iscritti al concorso, era presente anche una band che seguo personalmente e che non è stata selezionata tra i 60.

Infine vorrei specificare che mi è stato chiesto di produrre un brano di Muriel da Tittarelli nel luglio 2021 ma che ho rifiutato e quindi non è vero che non l’ho firmato perché sarei dovuto essere in giuria”.

Non sono uso ad essere coinvolto in situazioni così poco chiare e gradirei non essere coinvolto.

Emilio Munda, autore produttore per diversi artisti italiani invece ci scrive quando segue sul suo rapporto lavorativo con Camille Cabaltera (ricordiamo che due brani dell’artista risultano scritti con Munda e con edizioni di proprietà di Jois Edizioni Musicali, società che è parte di Astralmusic che a sua volta organizza tramite Media Events Una voce per San Marino….

come ti accennavo telefonicamente, ero stato contattato lo scorso anno per far parte della giuria di “Una voce per San Marino”, ma causa Covid (che abbiamo preso a ruota in famiglia) sono dovuto stare più di un mese in quarantena non potendo più far parte della giuria, quindi il mio incarico probabilmente è stato affidato a qualcun altro.

Per quanto riguarda Camille Cabaltera in ogni caso io sono stato produttore per lei solo nel progetto “Shazam” e terminato quel progetto le nostre strade si sono divise. Ci tengo comunque a precisare che appena ho saputo dell’iscrizione della Cabaltera ho comunicato all’organizzazione di farmi spostare in un’altra sezione dove lei non fosse stata presente in modo che non sarei stato io a dare il voto. Ovviamente poi il problema non si è più posto perché non sono comunque mai andato in giuria.

Attualmente, secondo quando ci viene comunicato dalle nostre fonti riguardo alle semifinali di Una Voce per San Marino in partenza il prossimo lunedì, sia Roberta Faccani che Emilio Munda sarebbero stati spostati nella giornata di selezioni che riguarda soltanto i sei artisti sanmarinesi.