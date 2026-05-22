22 Maggio 2026
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22 Maggio 2026

Ultimo incontra gli studenti di Tor Vergata: “Il live del 4 luglio è una visione diventata realtà”

Niccolò Moriconi all'Università di Roma tra il dialogo con Paolo Crepet e il concerto evento del 4 luglio a Tor Vergata.

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Ultimo e Paolo Crepet sul palco dell'Auditorium Ennio Morricone dell'Università Tor Vergata
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Nel giorno dell’uscita del nuovo singolo Romantica, Ultimo ha incontrato trecento studenti dell’Università di Roma Tor Vergata presso l’Auditorium Ennio Morricone. L’appuntamento, moderato dallo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, ha rappresentato un momento di confronto diretto tra il cantautore e i giovani delle sei facoltà dell’ateneo su tematiche legate allo sviluppo umano e al ruolo della musica.

Il dialogo con Paolo Crepet ha messo al centro il rapporto viscerale di Niccolò Moriconi con la composizione, definita una necessità assoluta. Proprio l’area di Tor Vergata ospiterà, il prossimo 4 luglio 2026, l’evento ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, per il quale sono stati venduti 250.000 biglietti in sole tre ore.

“Il live di Tor Vergata è stata una visione di anni fa”, ha spiegato Ultimo durante l’incontro. “Un’idea nata in un momento in cui non si sapeva neanche se si sarebbe potuto fare un concerto così. Ora sono qui a parlare con voi a 40 giorni dall’evento, dopo un lavoro costante iniziato un anno e mezzo fa. È come se ci fosse una connessione tra la visione di un qualcosa e la sua realizzazione”.

Durante l’evento, il Magnifico Rettore Nathan Levialdi Ghiron ha sottolineato la sintonia tra il percorso dell’artista e i valori dell’ateneo, richiamando il motto “Dalla parte degli ultimi per sentirsi primi”. In questa direzione si inserisce la scelta di Niccolò Moriconi di aprire le porte della prova generale del 2 luglio a tutte le persone con disabilità che vorranno assistere all’anteprima dello show.

Verso il nuovo album e il live dei record

L’incontro si è svolto in concomitanza con il lancio radiofonico di Romantica, brano che anticipa l’uscita del settimo progetto discografico di Ultimo, intitolato Il giorno che aspettavo. L’album, in uscita il 19 giugno per l’etichetta indipendente Ultimo Records, conterrà dieci tracce tra cui i già editi Acquario e Questa insensata voglia di te.

L’evento del 4 luglio a Roma Tor Vergata, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, segna un nuovo traguardo per l’artista che, a trent’anni compiuti, vanta un palmarès di 42 stadi e oltre 2 milioni di biglietti venduti in carriera.

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