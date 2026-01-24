24 Gennaio 2026

La sigla del FantaSanremo 2026 è “Scapezzolate” di TonyPitony (testo e video)

La nuova sigla racconta la serata tipo del fantallenatore, tra strategie dell’ultimo minuto e ansia da bonus.

TonyPitony con Scapezzolate, sigla ufficiale del FantaSanremo 2026


TonyPitony pubblica su YouTube Scapezzolate, la sigla del FantaSanremo 2026, con un testo irriverente come quelli a cui ci ha abituato l’artista attualmente in costante ascesa non solo sul web ma anche nella classifica FIMI.

Dopo gli Eugenio in Via Di Gioia con C’è un tam-tam, Naska con Official Anthem e Cristina D’Avena con Occhi di FantaSanremo, quest’anno il game legato al Festival sceglie una firma che va dritta al punto con ironia, energia e quella sensazione di “pensiero intrusivo” che sta conquistando il web.

No, non siete pronti. Forse non lo siamo neanche noi” ha annunciato su Instagram il team del FantaSanremo, “Abbiamo conosciuto le sue canzoni e subito siamo rimasti incuriositi dal personaggio. Dopo aver assistito ad alcuni suoi concerti è scoccata la scintilla”.

Scapezzolate suona proprio così: una sigla che si prende la libertà di essere sopra le righe, ma con la precisione di chi sa perfettamente che cosa sta raccontando.

Nella canzone l’artista, entra nei panni di un fantallenatore per poi svegliarsi da questo incubo ma non prima di aver invocato l’ambita scapezzolata che tanti punti può portare ai giocatori.

La scelta arriva in un momento di slancio per il FantaSanremo (si parla di un +20% di squadre iscritte a circa trenta giorni dal Festival rispetto allo stesso periodo del 2025) e in un momento altrettanto caldo per l’artista.

TonyPitony – scapezzolate la sigla ufficiale del FantaSanremo: testo e video

TonyPitony si definisce “non una persona, ma un pensiero intrusivo collettivo” e racconta l’idea della maschera così: ricordare che anche gli idoli restano umani.

Giochiamo al FantaSanremo
questa sera mi annoio di meno
grande scusa per star sul divano
con il telecomando in mano
giochiamo al FantaSanremo
giuro che non sarò blasfemo
Carlo Conti quest’anno è un modello
come i fiori, al sole è più bello

No, oh no, dov’è
dov’è, non c’è, non c’è, TonyPitony
no, non si può dire orgogliosa e canto
bonus di qua, malus di là
cade dal palco, Bugo dov’è
ho speso già i cento Baudi
no total black, triste nel back
ma se voi scapezzolate
io godo

Giochiamo al FantaSanremo
questa sera lo tocco di meno
grande scusa per star sul divano
senza spid a portata di mano
giochiamo al FantaSanremo

Scherzo ragazzi… Buon Festival

Cerca su A.M.I.