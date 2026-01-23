23 Gennaio 2026

Classifiche FIMI 4-2026. Geolier fa la storia: “Tutto è possibile” prim in album, fisico e 10 in Top 10 singoli

Dopo X Factor buon debutto anche per l'EP di eroCaddeo.



Classifiche di vendita FIMI album, singoli e formato fisico settimana 4 – 2026: Geolier domina tutte le classifiche. Ben 10 brani in Top 10 Singoli e nuovo trionfo in formato fisico. Tra i debutti anche Noemi, Elisa, Sfera, Paky e Lady Gaga.

Settimana storica per Geolier che conquista, senza rivali, la vetta di tutte e tre le classifiche FIMI/NiQ. Il rapper napoletano si prende tutto con il nuovo album, piazzando anche ben 10 brani in Top 10 della classifica singoli. Il dominio si estende anche al supporto fisico, dove entra direttamente alla #1.

La serata evento de il Nove su Ornella Vanoni che ha visto ospite Toquinho riporta in classifica anche l’album LA VOGLIA, LA PAZZIA, L’INCOSCIENZA, L’ALLEGRIA a cui abbiamo dedicato un approfondimento qui.

