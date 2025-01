Cristina D’Avena e un inaspettato protagonista per la sigla del FantaSanremo 2025

Il FantaSanremo cala due veri assi per la sigla dell’edizione 2025: Cristina D’Avena e il Maestro Enrico Melozzi presentano Occhi di FantaSanremo brano ispirato ad Occhi di gatto con testo riscritto ad hoc.

La sorpresa arriva a meno di due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2025 arriva la sigla ufficiale del Contest che negli ultimi anni, complice anche Amadeus, ha catalizzato l’attenzione di molti appassionati del Festival e non solo.

Sono stati gli ideatori del FantaSanremo a scegliere la regina assoluta delle sigle televisive e uno dei suoi cavalli di battaglia, Occhi di gatto, trasformata per l’occasione in Occhi di FantaSanremo.

Questa versione speciale è stata riarrangiata e prodotta dal Maestro Enrico Melozzi, uno dei direttori d’orchestra più amati del Festival e punto di riferimento del FantaSanremo, al punto da essere presente stabilmente nel regolamento del gioco. Come ben sanno i fantallenatori, gli artisti che si esibiscono con lui ottengono un bonus di 5 punti.

E per l’occasione quest’anno chi canterà in gara Occhi di FantaSanremo o una sua parte, guadagnerà ben 10 punti. Ecco, pur essendo fan del gioco magari anche no, la sua magia sta proprio nel non essere troppo invasivo e negli ultimi anni forse si è un po’ esagerato.

Il testo di Occhi di fantasanremo

Tornando ad Occhi di FantaSanremo il testo, modificato dal Team, racconta in musica le nuove dinamiche del gioco (“Sette artisti da scegliere, 100 baudi da spendere”) e lo spirito di strategia e competizione che lo caratterizza (“Con ingegno e destrezza e scegliendo il capitano con saggezza. Siamo pronti a rischiare per poter esultare”).

Il ritornello, invece, è pensato per essere cantato a squarciagola dai fan. Ecco il testo completo:

Fantasanremo, Fantasanremo, Fantasanremo, Fantasanremo)

Sette artisti da scegliere

E cento baudi da spendere

Avversari da battere

E gloria eterna da vincere

con l’astuzia

E perizia

E cambiando formazione con furbizia

Rinunciando a dormire

Per cantare gioire

Fa fa fa

FantaSanremo

Fa fa fa

FantaSanremo

E questo è il coro che canteremo

A squarciagola lo grideremo

Fa fa fa

FantaSanremo

Fa fa fa

FantaSanremo

Anche se ultimi arriveremo

Comunque vada, festeggeremo

FantaSanremo anche quest’anno giocheremo

E di tante squadre fortissime

E formazioni abilissime

Strategie acutissime

E vittorie ambitissime

Con ingegno

E destrezza

E scegliendo il capitano con saggezza

Siamo pronti a rischiare

Per poter esultare

Fa fa fa

FantaSanremo

Fa fa fa

FantaSanremo

E questo è il coro che canteremo

A squarciagola lo grideremo

Fa fa fa

FantaSanremo

Fa fa fa

FantaSanremo

Anche se ultimi arriveremo

Comunque vada, festeggeremo

Fa fa fa

FantaSanremo

Fa fa fa

FantaSanremo

E questo è il coro che canteremo

A squarciagola lo grideremo

Fa fa fa

FantaSanremo

Fa fa fa

FantaSanremo

Anche se ultimi arriveremo

Comunque vada, festeggeremo

FantaSanremo anche quest’anno giocheremo

LE PAROLE DI CRISTINA D’AVENA E DEL M° ENRICO MELOZZI

Cristina D’Avena ha ovviamente commentato con entusiasmo il progetto:

“Cantare la sigla del FantaSanremo 2025 è stato davvero divertente! Ringrazio i ragazzi del format che con tantissimo entusiasmo ed emozione mi hanno proposto di interpretarla. Già conoscevo il gioco e mi sono divertita tantissimo a creare squadre, controllare i punteggi e seguire i bonus. Quest’anno, quindi, per me sarà ancora più speciale! Abbiamo scelto la sigla di ‘Occhi di gatto’, che tutti conoscono, e ora spero che questa nuova versione possa accompagnare il pubblico di tutte le età, rendendo il FantaSanremo ancora più coinvolgente. Un ringraziamento speciale va al Maestro Enrico Melozzi, che ha realizzato la base musicale con grande gioia e professionalità. Sono davvero felice del risultato. Buon Sanremo a tutti!”

Enrico Melozzi invece, sottolinea il valore emotivo di questa collaborazione:

“Per la mia generazione, crescere con le canzoni di Cristina D’Avena e le meravigliose parole di Alessandra Valeri Manera, autrice scomparsa di recente, è stato un primo, indimenticabile approccio alla musica. Quelle melodie e quei testi hanno plasmato il nostro immaginario, lasciando dentro di noi archetipi sonori che ancora oggi influenzano profondamente il mio lavoro. Collaborare con Cristina per ‘Occhi di FantaSanremo’ è stato come ritrovare quelle emozioni dell’infanzia e trasformarle in una celebrazione moderna e travolgente. Questo brano è un omaggio alla gioia della musica e del gioco, capace di unire le generazioni proprio come quelle storie e canzoni che ci hanno fatto sognare.”

cristina d’avena e la terza sigla del fantasanremo

Occhi di FantaSanremo si aggiunge così alla tradizione degli inni ufficiali del fantasy game. Dopo C’è un tam-tam degli Eugenio in Via Di Gioia (2023) e FantaSanremo (Official Anthem 2024) di NASKA, è la volta di Cristina D’Avena.

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 31 gennaio 2025.