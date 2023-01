Il FantaSanremo ha una sigla inedita a firma Eugenio in Via di Gioia

Gli Eugenio in Via di Gioia firmano testo e musica della canzone che sarà sigla del FantaSanremo 2023, C’è un Tam-Tam.

Il FantaSanremo dopo lo “sdoganamento” sul palco dell’Ariston avvenuto grazie ai cantanti in gara, ma anche grazie al Direttore Artistico Amadeus, che si è divertito e ha visto nella competizione gratuita e senza premi un modo per avvicinare ancora più giovani al Festival, è un grandissimo successo.

Se qui potete trovare i dettagli sul gioco e unirvi alla nostra lega, andiamo a vedere qualche numero.

Nel 2020 erano meno di 100 le squadre iscritte al gioco, 47 per la precisione. Nel 2022 sono state oltre mezzo milione e quest’anno, a due settimane dalla chiusura del gioco, sono oltre 1.140.000. Una crescita da record resa possibile dai cantanti che hanno scelto di giocare dal palco dell’Ariston (Emma la vincitrice dell’anno scorso) e che vede quelli in gara quest’anno, da gIANMARIA a LDA, già impegnati a studiare il regolamento (sotto minaccia, amorevole, dei fan).

Fantasanremo la canzone degli eugenio in via di gioia

Come dicevamo in apertura sarà resa nota la sigla del Fantasanremo 2023, una canzone scritta dalla band torinese, già passata per Sanremo Giovani, degli Eugenio in Via di Gioia.

All’interno del testo ci sono riferimenti alle parole pronunciate da Amadeus lo scorso anno (C’è un Sanremo molto giovane, Non va tenuto fuori) ma anche ai cantanti in gara: C’è Grignani tra i cantanti, C’è greenwashing tra i bagnanti, C’è lo zio, Paola e Chiara, Sembra il festivalbar-a-a-a e ancora son citati gli ormai leggendari, per via delle canzoni rifiutate al Festival dal 1998 ad oggi, Jalisse: E c’è un’ ultima richiesta, Ferragni Please: Ama’ porta i Pooh, tu portaci i Jalisse.

Nei prossimi giorni aggiungeremo il testo integrale del brano a questo articolo e vi faremo sapere la data ufficiale di uscita della sigla del FantaSanremo 2023, composta e interpretata dagli Eugenio in Via di Gioia.

Fantasanremo 2023 canzone testo di c’è un tam-tam

In arrivo…