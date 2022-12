Fantasanremo 2023 come iscriversi facilmente (ed entrare nella lega di All Music Italia)

Le iscrizioni del FantaSanremo2023, il gioco per tutti gli amanti del Festival della Canzone Italiana sono state aperte e, in soli due giorni, sono già oltre 230.000 le squadre iscritte. Andiamo a riassumere come fare per partecipare al gioco e, se siete nostri lettori, come entrare nella lega di All Music Italia ricevendo la grafica personalizzata della vostra squadra.

Il FantaSanremo ricorda il gioco del FantaCalcio ma con regole ancora. più spassose e, a tratti surreali. Lo scopo è scegliere una vostra squadra di 5 artisti in gara a Sanremo 2023, eleggerne uno capitano, e poi leggervi i bonus e i malus che vi attribuiranno punti nella settimana del Festival di Sanremo, dal 7 all’11 febbraio 2023.

Il regolamento completo del gioco lo trovate sul sito del FantaSanremo o qui nel nostro articolo. Andiamo a riassumere in maniera semplice come iscriverci e cosa fare. Cliccate i basso su continua.