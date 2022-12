Parte il FantaSanremo 2023. Regolamento e costo dei cantanti. Tra le novità anche un braccialetto jolly

FantaSanremo 2023 regolamento. il gioco che ha fatto divertire spettatori e cantanti e … indispettire qualche giornalista, torna anche quest’anno con nuove regole, bonus e i cantanti pronti a divertirsi.

Il gioco lo scorso anno è entrato in maniera non ufficiale nel Festival ed ha riscosso un grande successo divertendo anche i cantanti in gara con il benestare di Amadeus che non è certo sottratto nello stare al gioco. Noi stessi abbiamo seguito giornalmente l’andamento della FantaGara (per esempio qui).

Nell’edizione 2023 arrivano nuove regole e nuovi bonus/malus e, proprio come lo scorso anno, ogni giocatore potrà gareggiare singolarmente con la sua squadra e, al tempo stesso fare parte di una lega. Anche All Music Italia avrà la sua lega, e le sue grafiche eprsonalizzate, come scoprirete più avanti in questo articolo.

Le iscrizioni si aprono il 27 dicembre e ci sarà tempo per formare la propria squadra fino al 6 febbraio 2023.

Andiamo a scoprire insieme il nuovo regolamento. Clicca in basso su continua o qui sotto sulla sezione che vuoi leggere.