FANTASANREMO: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’imprevedibile gioco che coinvolge artisti e fan del Festival di Sanremo

Dopo il successo dell’edizione 2021, che ha fatto giocare più di 50mila squadre, torna anche quest’anno il FantaSanremo.

L’unico e inimitabile gioco che riguarda il Festivàl della Canzone Italiana, in pochissimo tempo, è diventato un vero e proprio fenomeno di massa.

Grazie a un regolamento brillante e divertente, la community è in ampliamento costante.

Partecipare al fantasanremo è molto facile

Creando un account personale sul sito ufficiale di FantaSanremo, ogni giocatore potrà comporre la propria squadra, che lo rappresenterà durante le serata del Festival.

Ogni giocatore ha a disposizione un budget di 100 Baudi, la moneta ufficiale del FantaSanremo, da spendere per “comprare virtualmente” 5 artisti in gara e nominarne uno capitano.

Durante tutte le serate dal 1° al 5 febbraio in diretta dall’Ariston, ogni artista guadagna punti bonus o perde punti malus in base a quello che succede, alle azioni che compie dal primo minuto del Festivàl di Sanremo fino al termine della dell’ultima serata (tutto ciò che avviene prima e dopo il Festivàl non verrà conteggiato).

Un cantante può guadagnare, per esempio, un bonus di 10 punti se viene presentato da un ospite della kermesse. Al contrario, può perdere 50 punti malus se durante l’esibizione si verificano problemi tecnici.

Il regolamento ufficiale del FantaSanremo è irriverente. Si trova qui sul sito ufficiale e comprende la lista completa delle azioni cruciali per guadagnare o perdere punti.

Il capitano sarà fondamentale nella serata finale, perché i suoi bonus e i suoi malus verranno raddoppiati.

Esistono poi anche le leghe private, che sono dei campionati a cui si può accedere soltanto tramite un CodeID. È il modo migliore per creare un torneo personalizzato tra amici, parenti o colleghi.

NOI DI ALL MUSIC ITALIA abbiamo creato la nostra lega e vi invitiamo ad unirvi ad essa. Per farlo, dopo esservi iscritti e aver creato la vostra squadra cliccate su ENTRA IN UNA LEGA e incollate questo codice: jfrxZaE782PlA21kwdvn entrerete con la vostra squadra direttamente nel team di All Music Italia!

fantasanremo – le fantaquotazioni 2022

Sono già disponibili le Fantaquotazioni: al momento si trova in pole position il duo Mahmood + Blanco (con un valore di 35 Baudi), seguiti da Achille Lauro (32 Baudi) ed Elisa (28 Baudi).

Il Baudo ovviamente è una moneta virtuale e i conteggi dei bonus e dei malus sono automatici. Il gioco è tutto completamente gratis… in cambio potete seguire il FantaSanremo, meritatissimamente, sulle sue pagine social.

Un bellissimo esempio italiano di gamification

Il FantaSanremo nasce nelle Marche da otto appassionati del Festivàl, che nel 2019 si costituisce nella Giuria Microscopica ed esprime le proprie valutazioni sulle performance.

Nel 2020 il proposito è quello di ripetere l’esperienza, ma in maniera più coinvolgente. Nasce la Commissione FIF (Federazione Italiana FantaSanremo), che redige il geniale regolamento.

Così nasce il FantaSanremo e il resto viene fatto dal buon vecchio passaparola, che porta una cinquantina di richieste di partecipazione per la prima edizione ufficiale. La settimana della kermesse i giocatori si trovano finalmente tutti insieme al Bar Corva da Papalina di Porto Sant’Elpidio.

Un bar considerato oggi un luogo sacro, di culto, soprattutto in prospettiva di quello che sarebbe successo a fine febbraio 2020.

Nel 2021 arriva il successo da parte del grande pubblico: nasce il sito ufficiale e la possibilità per chiunque di iscriversi gratuitamente.

La pandemia impediva di incontrarsi, ma il fantagiuoco univa tutti quanti.

È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 23.59 su www.fantasanremo.com.