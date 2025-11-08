Dal Festival a Tale e Quale Show: Tony Maiello torna a vincere a 15 anni da Sanremo

Tony Maiello, a 15 anni dalla vittoria tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo, conquista un nuovo risultato vincendo la quindicesima edizione di Tale e Quale Show, il varietà musicale del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Con la vittoria nella quindicesima edizione, Maiello diventa il nono cantante a trionfare nella versione italiana del programma, dopo Gio Di Tonno (2012), Attilio Fontana (2013), Silvia Mezzanotte (2016), Marco Carta (2017), Pago (2020), Antonino (2022), Gaudiano (2023) e Verdiana (2024).

Tony Maiello da Sanremo a Tale e Quale: un cerchio che si chiude

Era il 2010 quando un giovane ragazzo di Castellammare di Stabia saliva sul palco dell’Ariston nella categoria Nuova Generazione e vinceva con il brano Il linguaggio della resa. Quindici anni dopo, Tony Maiello, oggi conosciuto anche come Majello, torna sotto i riflettori e trionfa su Rai 1, confermando il proprio talento anche come interprete televisivo.

Andiamo a riscoprire i principali passi della sua carriera.

Nato nel 1989 a Castellammare di Stabia, Tony Maiello si fa conoscere nel 2008 grazie alla prima edizione di X Factor, dove si classifica quarto nella squadra di Mara Maionchi. Pubblica l’EP Ama calma nel 2009, prima del salto a Sanremo nel 2010 dove vince con Il linguaggio della resa. L’anno dopo il suo brano, 200 note, canzone poi cantata da Laura Pausini, non viene scelto per il ritorno da big del cantautore.

Da lì pubblica l’album Il linguaggio della resa, collabora con Fio Zanotti e inizia una carriera che, tra alti e bassi, tra porte chiuse al Festival e singoli ignorati dalle radio, lo porta a concentrarsi sulla carriera da autore scrivendo per nomi del calibro di Laura Pausini, Francesco Renga, Giorgia, Marco Mengoni e Einar.

Da Maiello a Majello: la doppia identità musicale

Nel 2020 sceglie di sdoppiare la sua carriera: accanto al cantautore “tradizionale” nasce Majello, il suo alter ego più sperimentale e libero. “Con questo nuovo progetto darò totalmente libertà di espressione all’altra parte di me”, dichiarava al lancio. Un’identità artistica che negli anni ha trovato forma in brani come Non fa mai male, Tic Tac, Il cielo di Napoli e Da quando non ci sei tu.

Nel 2025 entra nel cast di Tale e Quale Show, riprende il suo nome originale, pubblica il singolo Sopravvivere e vince la 15esima edizione del programma davanti a Samuele Cavallo e Pamela Petrarolo.