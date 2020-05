Tony Maiello torna sulle scene musicali da interprete, e lo fa con un nuovo progetto dal nome Majello. Il singolo d’esordio si intitola Non fa mai male; ed è disponibile negli store dal 29 maggio 2020. Per ascoltarlo in radio bisogna invece aspettare il 4 giugno, quando entra in rotazione radiofonica.

Il brano rappresenta una svolta espressiva nella carriera del cantautore, che così dà inizio ad un percorso opposto rispetto alla sua scrittura tradizionale. Tony Maiello ha partecipato alla prima edizione di X Factor nel 2008; nel 2010, trionfa a Sanremo Giovani con Il linguaggio della resa. Negli anni, alla carriera di cantante ha affiancato – con successo – l’attività di autore. Ha scritto canzoni per Laura Pausini, Giorgia, Francesco Renga, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, solo per citarne alcuni.

Adesso, Tony Maiello vuole proporre al pubblico un altro aspetto di sé e della propria personalità artistica. Majello è una sorta di suo alter ego. Il cantante racconta così il motivo di questo cambiamento: “Ho scelto il nome ‘Majello’ per dividere i miei lavori. In cuor mio mi è sempre piaciuto sperimentare, ma con il percorso che ho creato con ‘Tony Maiello’ è stato sempre abbastanza difficile proporre sound diversi da quelli con cui ho abituato le persone che mi seguono. Da qui nasce l’esigenza di creare un percorso alternativo, una sorta di doppia personalità“.

“‘Majello’ è tutto il contrario di ‘Tony Maiello’” – prosegue – “Con questo nuovo progetto darò totalmente libertà di espressione all’altra parte di me, quella rimasta sempre un po’ soffocata dalla scrittura tradizionale“.

Infine, Tony Maiello delinea il programma del suo nuovo progetto musicale, che guarda al futuro senza dimenticare il passato. “Voglio divertirmi e questo mi sembra il modo giusto per farlo, senza cancellare o rinnegare tutto quello che c’è stato prima e che comunque ci sarà ancora in futuro“.

Non fa mai male (etichetta Supernova) è stato scritto da Tony Maiello, in collaborazione con Marco Rettani ed Enrico Kikkoz Palmosi. Il brano è stato mixato da Sabatino Salvati presso Up Studio; e masterizzato da Marco D’Agostino presso 96Khz Mastering Studio.

News ed aggiornamenti si possono trovare sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del cantante.