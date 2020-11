Majello racconta il senso della lontananza in “Da quando non ci sei tu”

Da quando non ci sei tu è il nuovo singolo di Majello, negli store digitali e in rotazione radiofonica dal 30 ottobre 2020. Si tratta del secondo singolo del nuovo progetto, ideato e lanciato da Tony Maiello nei mesi scorsi.

A fine maggio, l’artista ha deciso di tornare sulle scene musicali presentando un suo alter ego. Il progetto “nasce dall’esigenza di creare un percorso alternativo, una sorta di doppia personalità per dare totale libertà di espressione all’altra parte di me, senza cancellare o rinnegare tutto quello che c’è stato prima e che comunque ci sarà ancora in futuro”. Queste sono le parole con cui il cantante ha presentato Majello.

Il singolo d’esordio è stato Non fa mai male, uscito a fine maggio 2020. Adesso, Tony Maiello continua il percorso lanciando il nuovo brano Da quando non ci sei tu (etichetta Supernova, distribuzione Tunecore). La canzone racconta uno stato d’animo dell’artista: il senso della mancanza per una persona cara, quando è lontana.

A proposito del pezzo, Majello dice: “Da quando non ci sei tu è un brano che parla della mancanza, soprattutto fisica, di una persona. Siamo abituati alle presenze corporali e questo ci porta ad essere schiavi di una sorta di ‘egoismo’ benevolo che ci convince a pensare che le persone che amiamo debbano in qualche modo rimanere per sempre con noi. Questa canzone nasce proprio dall’esigenza di raccontare il mio stato d’animo, ogni volta che qualcuno si allontana da me“.

