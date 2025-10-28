Tony Maiello torna con “Sopravvivere”, un brano dove la vulnerabilità diventa forza

Tony Maiello Sopravvivere testo e significato – Il cantautore, attualmente impegnato a Tale e Quale Show 2025, torna con un nuovo singolo: Sopravvivere. Il brano, in uscita il 31 ottobre 2025, segna un ritorno maturo e autentico, dove la vulnerabilità diventa forza e la musica si conferma unica via per restare fedeli a sé stessi.

Tony Maiello, classe 1989, si è fatto conoscere al grande pubblico con la partecipazione a X Factor nel 2008 (nella squadra di Mara Maionchi) e con la vittoria nella categoria “Giovani” del Festival di Sanremo 2010 con il brano Il linguaggio della resa. Da allora ha intrapreso un percorso di scrittura e ricerca personale, diventando autore di brani per alcuni dei nomi più importanti della musica italiana, tra cui Laura Pausini (200 note), Giorgia (Credo e Come neve con Marco Mengoni), Francesco Renga (Guardami amore), Alessandra Amoroso e molti altri.

Presentato in anteprima live durante l’ospitata dell’artista al 105 Stage durante il Festival dello Spettacolo, Sopravvivere è stato scritto ne testo da Tony Maiello e Francesco Facchinetti, e per la musica da Tony Maiello, Cino e i Room 9. Il brano esce con la DIY Italia di Max Moroldo.

Sopravvivere: testo e significato del nuovo singolo

Sopravvivere racconta il dolore dopo la fine di un amore e la lotta per restare in piedi quando tutto sembra franare. È la storia di chi attraversa il buio e sceglie comunque di restare, di chi accetta la fragilità come parte di sé. Nelle parole di Maiello c’è la consapevolezza che la forza non è l’assenza di debolezza, ma la capacità di conviverci.

Tra versi diretti e immagini visive, il brano disegna la lotta quotidiana tra il desiderio di lasciar andare e l’impossibilità di farlo davvero. Il testo alterna momenti di silenzio e di grido, costruendo una tensione emotiva che cresce fino a un finale liberatorio, dove la voce si fa piena e vulnerabile insieme.

Sopravvivere non è soltanto una canzone d’amore, ma una riflessione esistenziale sul resistere, sull’accettare la mancanza come parte del proprio cammino. È un invito a non spegnersi, a trovare bellezza anche nella caduta. In un’epoca in cui la musica corre, Tony Maiello sceglie di rallentare, di guardarsi dentro, di scrivere con onestà.