Tommy Cash è tornato… con un brano interamente in italiano: “OK”?!

Tommy Cash, OK: significato del testo del nuovo singolo.

Dopo aver fatto parlare di sé e aver conquistato sia il pubblico che le classifiche di tutto il mondo con Espresso Macchiato, brano che ha portato l’Estonia sul gradino più basso del podio all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, Tommy Cash torna con un brano interamente in italiano, in cui continua a giocare con gli stereotipi: OK (Epic / Sony Music) ?!

In uscita venerdì 22 agosto, ma già disponibile in pre-save, il brano è stato presentato in anteprima lo scorso 13 agosto sul palco del Red Valley Festival 2025, ad Olbia, e conferma – qualora ci fossero ancora dubbi – il forte legame dell’eclettico artista estone con il nostro Bel Paese.

Tommy Cash, “OK”: significato e testo del brano

Eclettico, provocatorio e dissacrante, per questo nuovo brano Tommy Cash ha ideato un concept lirico tanto semplice quanto originale. OK è infatti una sorta di abbecedario, in cui ogni lettera dell’alfabeto si trasforma in un chiaro riferimento al mondo della cultura e/o della moda 100% made in Italy.

TESTO DEL BRANO

Buongiorno

A come Amore

B come Banana

C la Canzone

D come Diana

E come Espresso

F la Felicità

G come Grazie

H ha ha ha ha ha

Mangio la mortadella

Is better than modella

la vita è quasi bella

Ma mi sento all right

Senti che tarantella

Lo dice Donatella

signore welcome to my festa

Io ok, tu ok

Lei ok, lui ok

Noi ok, voi ok

Quindi tutti quanti ok

Io ok, tu ok

Lei ok, lui ok

Noi ok, voi ok

Quindi tutti quanti ok

Io ok, tu ok

Lei ok, lui ok

Noi ok, voi ok

Quindi tutti quanti ok

Io ok, tu ok

Lei ok, lui ok

Noi ok, voi ok

Quindi tutti quanti ok