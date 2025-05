Tommy Cash e Tony Effe insieme per il remix di “Espresso macchiato”

La strana coppia vista sui social e formata da Tommy Cash e Tony Effe, si unisce per Espresso Macchiato – Remix.

Dopo il successo virale dell’originale, Tommy Cash, artista e performer estone in gara all’Eurovision Song Contest 2025, torna con una nuova versione del suo brano più chiacchierato: Espresso Macchiato – Remix, in uscita il 9 maggio per Epic/Sony Music.

Una collaborazione che unisce due mondi diversi ma entrambi provocatori, ironici e sempre in grado di accendere l’attenzione.

Espresso Macchiato – una hit da classifica

Il brano originale, con cui Tommy rappresenterà l’Estonia all’Eurovision 2025, ha già raggiunto numeri importanti:

#1 nella classifica Viral 50 italiana di Spotify

Presente nella Top 50 dell’airplay radiofonico italiano

dell’airplay radiofonico italiano 16 milioni di visualizzazioni su YouTube

di visualizzazioni su YouTube Oltre 27 milioni di creazioni su TikTok

Se volete recuperare la nostra intervista con l’artista vi basterà cliccare qui.

Tommy Cash e tony effe, la strana coppia

Conosciuto per il suo stile visivo dissacrante e la sua musica fuori dagli schemi, Tommy Cash è molto più di un cantante. Performer, artista concettuale e provocatore, ha collaborato con nomi del calibro di Charli XCX, Diplo, Boys Noize e AG Cook, e si è esibito nei festival più importanti del mondo: Glastonbury, Sziget, Roskilde.

Oltre alla musica, ha lavorato anche nel mondo della moda con brand come Rick Owens, Maison Margiela e Adidas.

Tony Effe, reduce da un 2024 ricco di successi (tra cui un doppio sold out al PalaEur e il debutto all’Unipol Forum), vanta oltre 1,5 miliardi di streaming, 37 dischi di platino e 11 dischi d’oro. Quest’estate sarà di nuovo in tour in tutta Italia.

Con Espresso Macchiato – Remix, l’estate 2025 si accende con un featuring che promette scintille.