Eurovision Song Contest 2025, le pagelle della Finale: Lucio Corsi (7.5) poetico, JJ (9+) magnetico

Eurovision 2025, la Finale: le pagelle a cura di Adrian Caporrella e Lorenza Ferraro

Anche questa 69° edizione dell’Eurovision Song Contest 2025 è ormai giunta al termine. In diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea, questa sera è andata in onda la Finale, che ha visto ventisei nazioni lottare alla conquista dell’ambito trofeo di cristallo.

Se vi siete persi le nostre pagelle della PRIMA SEMIFINALE e della SECONDA SEMIFINALE a cura del nostro esperto di Eurovision Davide Maistrello, potete recuperarle cliccando sulla relativa serata d'interesse.

EUROVISION 2025: CHI HA VINTO?

Alla fine, è stato JJ (Johannes Pietsch) dell’Austria a trionfare con 436 punti con la sua Wasted Love, mentre il nostro Lucio Corsi – con la sua Volevo essere un duro – ha portato in alto la bandiera dell’Italia in Svizzera, posizionandosi al 5° posto

Inoltre, Lucio Corsi ha permesso all’Italia di classificarsi per la dodicesima volta volta in Top 10 in questi quindici anni in cui è tornata in gara. Per l’Austria, invece, si tratta della terza vittoria nella sua storia dopo quella del 1966 con Udo Jurgens e del 2014 con Conchita Wurst.

Per leggere maggiori dettagli sulle classifiche, sui voti delle giurie e su quelli del televoto, clicca QUI.

