Eurovision 2025: chi ha vinto, chi ha votato l’Italia e la classifica finale

La finale dell’Eurovision Song Contest 2025 si è appena conclusa. Come ogni anno, All Music Italia raccoglie e pubblica tutti i voti, le classifiche e i dettagli paese per paese per scoprire chi ha votato chi e come si è comportata l’Italia nella serata conclusiva del concorso.

La classifica finale, ricordiamo, è frutto dell’unione tra il voto delle giurie nazionali e il televoto internazionale con un peso del 50% per entrambi.

CLASSIFICA FINALE EUROVISION 2025

🇦🇹 AUSTRIA: JJ (Johannes Pietsch) – Wasted Love 🇮🇱 ISRAELE: Yuval Raphael – New Day Will Rise 🇪🇪 ESTONIA: Tommy Cash – Espresso Macchiato 🇸🇪 SVEZIA: KAJ – Bara bada bastu 🇮🇹 ITALIA: Lucio Corsi – Volevo essere un duro 🇬🇷 GRECIA: Klavdia Papadopoulou – Asteromáta 🇫🇷 FRANCIA: Louane (Anne Edwige Peichert) – maman 🇦🇱 ALBANIA: Shkodra Elektronike – Zjerm 🇺🇦 UCRAINA: Ziferblat – Bird of Pray 🇨🇭 SVIZZERA: Zoë Më – Voyage 🇫🇮 FINLANDIA: Erika Vikman – Ich komme 🇳🇱 PAESI BASSI: Claude Kiambe – C’est la vie 🇱🇻 LETTONIA: Tautumeitas – Bur man laimi 🇵🇱 POLONIA: Justyna Steczkowska – Gaja 🇩🇪 GERMANIA: Abor & Tynna – Baller 🇱🇹 LITUANIA: Katarsis – Tavo akys 🇲🇹 MALTA: Miriana Conte – Serving 🇳🇴 NORVEGIA: Kyle Alessandro – Lighter 🇬🇧 REGNO UNITO: Remember Monday – What The Hell Just Happened? 🇦🇲 ARMENIA: Parg – Survivor 🇵🇹 PORTOGALLO: NAPA – Deslocado 🇱🇺 LUSSEMBURGO: Laura Thorn – La poupée mont le son 🇩🇰 DANIMARCA: Sissal Norðberg Niclasen – Hallucination 🇪🇸 SPAGNA: Melody – Esa diva 🇮🇸 ISLANDA: VÆB – Róa 🇸🇲 SAN MARINO: Gabry Ponte – Tutta l’Italia

