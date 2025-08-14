14 Agosto 2025
di
14 Agosto 2025

Tommy Cash presenta al Red Valley il nuovo singolo in Italiano con un obiettivo chiaro in mente… Sanremo!

Il rapper estone lancia un nuovo brano pieno di riferimenti all’Italia e al suo immaginario

Tommy Cash torna a far parlare di sé e, questa volta, lo fa dal palco del Red Valley Festival di Olbia, dove ieri sera ha sorpreso il pubblico presentando in anteprima il suo nuovo singolo… ancora una volta con un testo in italiano.

L’artista estone, terzo classificato all’ultimo Eurovision Song Contest con Espresso macchiato, aveva già diviso l’opinione pubblica italiana con quel brano ironico e pieno di stereotipi sul nostro Paese, stereotipi usati in realtà dall’artista come dichiarazione d’amore per l’Italia.

Ora, dopo mesi di concerti e ospitate in Italia, conferma il suo legame speciale con il Belpaese portando un nuovo pezzo che mescola di nuovo ironia, cliché e riferimenti pop alla nostra cultura.

il testo del nuovo singolo di Tommy cash

Anche questa volta Tommy Cash gioca con gli stereotipi, partendo addirittura dall’alfabeto e inserendo riferimenti come la mortadella e perfino un omaggio al film vincitore del Premio Oscar, La vita è bella di Roberto Benigni.

Ecco il testo della canzone presentata in anteprima a Olbia:

Buongiorno
A come amore
B come Banana
C la canzone
D come Diana
E come Espresso
F la felicità
G come Grazie
H ha ha ha ha ha

Mi mangio la mortadella
rispetto modella
la vita è quasi bella ma mi
Senti che tarantella, lo dice Donatella
signore welcome to my festa

Io ok, tu ok, lei ok, lui ok, noi ok, voi ok, quindi tutti quanti ok
Io ok, tu ok, lei ok, lui ok, noi ok, voi ok, quindi tutti quanti ok

Io ok, tu ok, lei ok, lui ok, noi ok, voi ok, quindi tutti quanti ok
Io ok, tu ok, lei ok, lui ok, noi ok, voi ok, quindi tutti quanti ok

Rumors: Tommy Cash a Sanremo 2026?

Secondo indiscrezioni esclusive raccolte da All Music Italia, Tommy Cash avrebbe un obiettivo ben preciso: calcare il palco del Festival di Sanremo. L’artista sarebbe pronto a presentare un brano per la prossima edizione, e ora resta da capire se Carlo Conti deciderà di prenderlo in considerazione per la gara.

Il legame tra Tommy Cash e il nostro Paese sembra ormai indissolubile… e l’ipotesi di vederlo all’Ariston potrebbe trasformarsi in una delle sorprese più curiose del 2026.

