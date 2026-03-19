19 Marzo 2026
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19 Marzo 2026

Tommy Cash torna con “Figaro”: il nuovo singolo dopo il podio all’Eurovision

Pop-dance energico, testo tagliente e produzione da club: l'artista estone non cambia registro.

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singolo Figaro di Tommy Cash
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Tommy Cash, l’artista estone che ha conquistato l’Europa con Espresso Macchiato e il terzo posto all’Eurovision Song Contest 2025, torna venerdì 20 marzo con il nuovo singolo Figaro per Epic / Sony Music. Il brano è stato presentato in anteprima live alla finale del San Marino Song Contest e arriva ora su tutte le piattaforme digitali.

Figaro è un inno pop-dance energico: testo tagliente, ritornello contagioso, produzione da club. Il tutto filtrato attraverso quello sguardo ironico e dissacrante che ha reso Tommy Cash uno dei personaggi più originali del panorama internazionale degli ultimi anni.

Tommy Cash e il legame con l’Italia

Il nuovo singolo arriva dopo OK, brano scritto interamente in italiano che aveva già confermato il legame speciale tra l’artista e il Bel Paese. Un legame che non è solo geografico: Tommy Cash ha fatto dell’immaginario italiano una delle sue cifre stilistiche più riconoscibili, portandola in giro per il mondo con un mix di ironia e cultura pop che difficilmente si dimentica.

Con Espresso Macchiato aveva anche pubblicato una versione remix con Tony Effe, che aveva ulteriormente rafforzato il filo tra la sua estetica e la scena italiana. Figaro sembra proseguire nella stessa direzione.

Chi è Tommy Cash

Visual artist prima ancora che musicista, Tommy Cash si è costruito una reputazione internazionale attraverso un immaginario stravagante e una capacità unica di interpretare e sovvertire le tendenze globali. Dopo aver conquistato la scena estone, ha calcato i palchi di Glastonbury, Sziget e Roskilde davanti a decine di migliaia di persone, collaborando con artisti come Charli XCX, Diplo e A.G. Cook e con brand come Rick Owens, Maison Margiela e Adidas.

Con Espresso Macchiato ha rappresentato l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025, chiudendo al terzo posto e trasformando il brano in una delle hit più riconoscibili dell’anno. Figaro è il passo successivo.

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