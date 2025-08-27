27 Agosto 2025
Tiziano Ferro sta tornando: nuovo singolo imminente in vista dei 25 anni di carriera nel 2026

Il cantautore azzera Instagram e si prepara a lanciare nuova musica

Tiziano Ferro svuota Instagram e annuncia il ritorno con un nuovo singolo nel 2025
Tiziano Ferro è pronto a tornare con un nuovo singolo.

Nella giornata di mercoledì 27 agosto 2025 il cantautore ha archiviato tutti i post dal proprio profilo Instagram, mossa che nel linguaggio dell’industria musicale è ormai un segnale chiaro: nuova musica in arrivo e primo singolo imminente.

gli ultimi rumors sul cantautore

Negli ultimi mesi il nome di Tiziano Ferro è tornato a circolare con insistenza. Alcuni siti di informazione, compreso il nostro, lo hanno indicato tra gli artisti che Carlo Conti vorrebbe portare in gara al prossimo Festival di Sanremo.

Parallelamente, Il Messaggero ha rilanciato una nostra indiscrezione del 2024: un duetto con Madame, mai uscito ma effettivamente inciso. Al momento resta un rumor, ma non sorprenderebbe se in futuro trovasse spazio, considerando che i due condividono la stessa manager, Paola Zukar, e che Ferro ha definito il debutto di Madameuno dei migliori dischi d’esordio degli ultimi anni”.

Ma torniamo al nuovo singolo….

tiziano ferro, profilo social azzerato, nuovo singolo in arrivo

Come fanno da anni grandi star internazionali, e come negli ultimi tempi avviene anche in Italia in vista di grandi annunci, Tiziano Ferro ha svuotato il suo profilo Instagram e cambiato la foto profilo.

Ora sul profilo appare un’immagine in bianco e nero: il cantautore, in ombra, regge una mazza da baseball sulle spalle. Un messaggio chiaro: pronto a colpire forte con nuova musica?

Ricordiamo che l’ultimo album pubblicato dal cantautore di Latina è Il mondo è nostro, uscito nel 2022. Da allora sono arrivati singoli come Destinazione mare (2023, certificato oro), Abbiamo vinto già in collaborazione con J-Ax e Feeling con Elodie nel 2024. Non solo: Ferro ha firmato anche Tra le mani un cuore, il brano interpretato da Massimo Ranieri a Sanremo 2025.

25 anni di carriera nel 2026

Non è ancora noto se il nuovo disco – il decimo della sua carriera – uscirà entro la fine del 2025 o nei primi mesi del 2026.

Quel che è certo è che il prossimo anno sarà per lui un anniversario speciale: il 22 giugno 2001 veniva pubblicato Xdono, il singolo che segnò il suo esordio discografico e l’inizio di un percorso costellato da successi internazionali, dischi di diamante, platino e oro, con otto album di inediti e un Best of che gli hanno permesso di vendere oltre 20 milioni di copie nel mondo.

