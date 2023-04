I Tiromancino lanciano con Enula “Due rose”, brano che probabilmente fu presentato ad Amadeus per Sanremo

Tiromancino Due rose testo e significato del singolo in duetto con Enula, ex talent di Amici.

Come già pre annunciato da Virgin Records Italia con una grossa campagna promozionale sul loro roster di artisti (vedi qui), tornano i Tiromancino e questa volta non sono soli.

Nel brano in uscita in radio e digitale venerdì 14 aprile, Due rose, Federico Zampaglione duetta con Enula, cantautrice già protagonista della ventesima edizione di Amici.

Tiromancino due rose significato del brano

Secondo le nostre fonti questa canzone, fuori per Virgin Records / Universal Music Italia, è stata presentata dai due artisti ad Amadeus per il Festival di Sanremo 2023 senza però essere selezionata dal direttore artistico (ne scrivemmo qui)

Ecco come parlano Federico Zampaglione ed Enula di questo pezzo il cui testo mette in luce due diverse prospettive affrontando tematiche del rapporto di coppia reali, lontane da quei cliché da favola ci cui spesso siamo vittime…

“Nei duetti di solito si celebrano amori travolgenti o si piangono amori perduti. In Due Rose si racconta di un amore sempre in bilico tra passione e fuga… tra promesse e ombre, tra rose e spine. Esistono anche questi amori qui …e noi li cantiamo!”

Due Rose è stato scritto da Zampaglione e Canova assieme a Enula, Vincenzo Colella, Alessio Nelli e Leonardo Zaccaria. La produzione è di Michele Canova.

“Quando Enula mi ha mandato le sue strofe, le ho trovate subito accattivanti. Ha dato il giusto graffio a questo pezzo. Inoltre, è stato bello collaborare e comporre il brano con Canova. È un artista e musicista che stimo molto perché è in grado di unire la modernità delle sue produzioni all’utilizzo di suoni organici e non solo elettronici” racconta Zampaglione. Queste invece le parole di Enula:

“Quando ho sentito il pezzo mi è subito entrato in testa e ho sentito il bisogno di scrivere la mia parte. È stato un onore per me vivere quest’esperienza e mi sono divertita tantissimo a collaborare con Federico e Canova. Questa canzone è fresca, mi ricorda la leggerezza della primavera”.

I Tiromancino tornano dopo aver pubblicato nel 2021 Ho cambiato tante case, 13esimo album in studio che ha segnato il ritorno in Virgin. Oltre a lavorare a nuova musica, i Tiromancino saranno di nuovo in tour quest’estate.

Tiromancino Due rose testo del brano in duetto con Enula

