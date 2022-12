Sanremo 2023 la carica degli esclusi dal Festival passa anche da nomi molto importanti

Sanremo 2023 esclusi. Domenica 4 dicembre Amadeus ha finalmente sciolto il riserbo sul cast del Festival di Sanremo 2023 dando al tempo stesso i nomi dei 22 artisti in gara e la notizia che dei 12 giovani saranno addirittura in sei ad unirsi al cast. La 73esima edizione della kermesse vedrà quindi 28 artisti in gara.

Per 22 artisti selezionati ce ne sono molti che non sono stati selezionati ovviamente. Un numero spropositato visto che Amadeus ha parlato di almeno 250 canzoni ascoltate in questi mesi.

Ma chi? Clicchiamo in basso su continua e andiamo a scoprirlo insieme.