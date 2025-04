Timothy Cavicchini: il singolo “Mayday” è un appello a difesa della Terra

Timothy Cavicchini torna con il nuovo singolo Mayday, disponibile negli store digitali dal 22 aprile 2025. Il brano è un suo personale appello ambientalista. La data di pubblicazione non è casuale: si tratta della Giornata Mondiale della Terra.

Le Nazioni Unite celebrano questa ricorrenza ogni anno, un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera: il 22 aprile. Giornata della Terra è il nome usato per indicare il giorno in cui sono celebrati l’ambiente e la salvaguardia del pianeta. Il rocker veronese di origini mantovane affronta queste tematiche attraverso il nuovo pezzo Mayday. L’invito è a mantenere alta l’attenzione sulle questioni ambientali.

A proposito del brano, Timothy racconta: “MAYDAY nasce dal desiderio di andare oltre una semplice canzone. È uno specchio per chi, come me, è cresciuto in un mondo segnato dai disastri ambientali. Un grido d’aiuto, senza politica né polemiche, ma con la forza di una realtà oggettiva che spinge a riflettere a ogni ascolto”.

Timothy Cavicchini porta per la prima volta una tematica d’attualità nelle sue canzoni. Il singolo, con cui l’artista ha partecipato al San Marino Song Contest arrivando sino alle semifinali, farà parte del nuovo album d’inediti. Timothy sta lavorando al suo terzo disco, intitolato Servirebbe un miracolo, in uscita il prossimo autunno per Vrec Music Label. Oltre a Mayday, l’album conterrà anche gli altri singoli realizzati sempre in collaborazione con Davide Tagliapietra e già pubblicati: Stabile e Guido.

Mayday è accompagnata da un videoclip ufficiale, realizzato con immagini istituzionali da Sergio Aguero. La clip segue il percorso di una bottiglia di plastica dal momento in cui viene gettata a terra fino al suo arrivo in mare. In questo modo, il video traduce in forma visiva l’appello ambientalista cantato da Timothy Cavicchini.