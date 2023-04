Grande cambiamento per i The Kolors. Per il nuovo album firmano con Warner Music Italia

Dopo cinque anni passati in Universal Music Italy lanciando diversi singoli ma senza pubblicare un vero e proprio album, i The Kolors annunciano la firma con Warner Music Italia.

Dopo aver pubblicato con la Mr. Boost Snc il primo disco, la band era entrata ad Amici nel 2014/2015 vincendo il programma. Da lì ingresso nel Roster di Baraonda, casa discografica del gruppo Rtl 102.5, con cuo sono usciti Out, quattro volte disco di platino, e il meno fortunato You.

Nel 2018 la firma con Universal Music Italy e il debutto in italiano al Festival di Sanremo con Frida (Mai mai mai) a cui hanno fatto seguito vari singoli, tra cui diverse hit, lanciati dal 2018 al 2022:

Nel 2022 alcuni di questi singoli sono stati raccolti nel progetto Singles ma nei cinque anni in Universal i The Kolors non hanno mai pubblicato un disco di inediti. Ora arriva la grande novità.

La major guidata dallo scorso dicembre da Pico Cibelli con Marco Masoli nelle vesti di head of A&R continua quindi la sua campagna acquisti tra rap (Wayne), nuovi talenti (Clara) e pop (Fellow).

Ora è la volta della band capitanata da Stash che nei scorsi mesi ha visto anche il cambio di uno dei membri (vedi qui). Ecco come i The Kolors hanno annunciato questa novità:

“Siamo stati in silenzio per mesi.

Abbiamo sentito il bisogno di rimanere concentrati in studio a lavorare su nuova musica. Sentivamo che qualcosa doveva cambiare, che questo era il momento per noi di voltar pagina.

Oggi inizia un nuovo capitolo della nostra vita. Abbiamo firmato un nuovo contratto discografico con la Warner Music Italia… e non poteva esserci dimensione migliore per partire con il nuovo progetto THE KOLORS.

Un ringraziamento a chi ci ha accompagnati fin qui, soprattutto agli amici di Universal.“