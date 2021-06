The Kolors arriva il vinile “Singles” in attesa del nuovo album

The Kolors Singles è il titolo del vinile in uscita il 18 giugno per Universal Music che raccoglierà alcuni dei singoli di successo della band capitanata da Stash, fresco della gioia di essere diventato padre della piccola Grace qualche mese fa.

L’annuncio di questa nuova pubblicazione, un progetto che anticipa l’uscita del nuovo album prevista entro la fine dell’anno, è stato dato proprio dalla band attraverso le proprie pagine social:

“Abbiamo un sacco di musica nuova ed è un momento magico per me ma non mi andava di farvi aspettare troppo. E così per ingannare l’attesa per il nuovo disco, il 18 giugno abbiamo deciso di pubblicare SINGLES, una raccolta delle hit di questi ultimi due anni, sono fotografie piene di emozioni di quello che è accaduto e che mi andava di condividere con voi adesso con un prodotto fisico speciale”.

The Kolors Singles

Il mini album album uscirà solo in vinile in edizione limitata e autografata. Al suo interno i brani Pensare male feta. Elodie, Los Angeles, Non è vero, Mal di gola e l’ultimo, uscito lo scorso mese di aprile, Cabriolet Panorama (vedi qui).

Qui a seguire la copertina del vinile che è già disponibile in pre order sul sito Universal cliccando qui.

Stash e la band, secondo le nostre indiscrezioni, saranno protagonisti anche di due brani per l’estate. Stash in quello de Il Pagante e la band intera nel nuovo brano di Lorenzo Fragola.