Uno dei The Kolors lascia... è la fine per la band vincitrice di Amici 14?

I The Kolors si sciolgono? È questa la domanda che in queste ora sta assillando i fan della band capitana da Stash Fiordispino. Ovvero da quando uno dei componenti del gruppo ha comunicato sui social la decisione di abbandonare la band.

Il gruppo formato da Stash, Daniele e da Alex, fratello di Stash, è nato ufficialmente nel 2010 e per diversi anni è stato band residente allo storico, ed oggi chiuso, club live Le Scimmie, a Milano. Le leggende narrano che fu Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. assiduo frequentatore del locale, a segnalarli a Maria De Filippi per Amici.

Francesco ricoprì infatti il ruolo di coach nel programma proprio nella quattordicesima, quella poi vinta dai The Kolors. Qualche mese prima dell’ingresso nella scuola la band pubblico l’album I want.

Con la vittoria ad Amici arrivo il successo grazie a un singolo, Everytime, certificato con il disco di platino, e un album, Out, che conquistò ben quattro dischi di platino per le oltre 200.000 copie vendute.

Dopo un tour di successo la band pubblica nel 2017 l’album You che non riesce a trovare il riscontro del pubblico.

Da quel momento inizia un percorso che li porterà a passare dalla cantato in inglese all’italiano. Il primo step è la partecipazione di Stash al singolo mutiplatino di J-Ax, Assenzio, con Levante.

Nel 2018 debuttano sul palco del Festival di Sanremo con il brano Frida (mai mai mai) e si classificano noni. Nel frattempo, con il benestare del loro manager e presidente, Lorenzo Suraci di Baraonda (etichetta che fa a capo a Rtl 102.5) firmano un nuovo contratto discografico con la Universal Music Italia.

Dal 2018 al 2022 pubblicano una serie di singoli, molti con collaborazioni, tutti in italiano:

Nel frattempo Stash diventa giudice di Amici nelle edizione 20 e 21 (le ultime due) e diventa padre per la prima volta nel 2021. Nell’estate del 2022 annuncia che è in arrivo un secondo bambino in famiglia.

Vita che vanno avanti e nel frattempo la band manca con un album di inediti dal 2017. I rumors li vogliono spesso in lizza per un ritorno al Festival di Sanremo, ritorno che ad oggi non è mai avvenuto.

Ora arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’abbandono da parte del percussionista Daniele Daniele Mona.

Dopo il concerto del 21 ottobre, ultima data del tour estivo dei The Kolors, Daniele ha postato queste parole sui social:

“Qualche giorno fa c’è stata l’ultima data di un tour incredibile e volevo ringraziarvi tutti. Purtroppo per me è stata anche l’ultima con i Kolors.

Sono stati degli anni fantastici durante i quali i Kolors sono stati tutta la mia vita. Dal 2009 ho condiviso praticamente ogni cosa con Stash e Alex, la vita personale e lavorativa sono diventate una cosa sola, si sono fuse e siamo rimasti insieme nei momenti felici ma ancora di più in quelli brutti, dove tutto sembrava una merda, e avere loro in quei momenti ha reso tutto più sopportabile. Molte volte i momenti peggiori, grazie ai ragazzi, si sono trasformati nei più divertenti della mia vita e non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me.

È però arrivato per me il momento di prendere un’altra strada! In quest’ultimo anno ho capito che nulla è per sempre e che spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose. Per me è purtroppo arrivato il momento di chiudere il mio capitolo ‘The Kolors‘ e iniziarne uno nuovo. Continuerò comunque a fare musica perché la musica è la mia vita.

Auguro il meglio ai miei fratelli e sono sicuro che presto condivideremo di nuovo uno studio di registrazione, una sala prove,un palco!

Grazie anche a tutti voi per esserci sempre stati in questi anni.

Ve voglj ben!”