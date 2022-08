I cartelloni di Milano annunciano l'arrivo di un nuovo progetto con Coez come feat. Ma la domanda è... con chi?

Ormai le case discografiche ci hanno preso gusto a lanciare spoiler sulle nuove uscite attraverso misteriosi cartelloni pubblicitari che svelano ben poco. L’ultimo ha in calce il nome di Coez, ma il cantautore sarà l’ospite di questo nuovo progetto in uscita. E se l’artista principale fosse thasup e l’annuncio fosse per il nuovo singolo (o nuovo album) del Producer?

Scopriamo insieme cosa ce lo fa pensare…

Qualche mese fa, a fine maggio per la precisione, in tutta Milano sono apparsi cartelloni rosa con una farfalla e il nome Anna. Sul cartellone era poi presente un codice QR che, inquadrato, svelava con un audio l’arrivo del nuovo singolo della rapper, Gasolina.

In questo caso però il mistero è ancora più fitto in quanto il cartellone riporta solo due scritte. Quella principale, al centro, dice feat. Coez. In basso invece si legge questo: %?#*@&))

Tutto chiaro no?

Allora l’unica certezza che abbiamo è che il misterioso artista principale di questa campagna pubblicitaria duetterà con Coez. Poi ci sono altri due indizi che, secondo noi, potrebbero condurre ad un nome attesissimo… quello di thasup.

Il primo singolo inedito di thasup, S!r! con Lazza, Sfera Ebbasta e Charlie Charles, è uscito lo scorso 15 luglio ma sappiamo che il nuovo album è imminente. Quindi…

Thasup nuovo album e nuovo singolo in arrivo?

Il cartellone è tutto interamente viola e viola è il colore con cui veste l’avatar di Davide Mattei, ovvero thasup. Viola è il colore del suo primo disco e quello che accompagna ogni cosa che riguarda l’artista. E questo è il primo indizio.

Il secondo è la scritta in basso, una scritta fatta solo da caratteri speciali. Potrebbe essere un codice che ha un significato. Quel che è certo è che il primo disco di thasup era contraddistinto da canzoni nei cui titoli alcune vocali erano sostituite da numeri. Il primo brano da thasup ha visto i numeri sostituiti dai simboli (S!r!). E se questo fosse il suo nuovo “alfabeto”?

Ora, fermo restando che non abbiamo la certezza matematica che sia il supremo (tha supreme), ora diventato semplicemente thasup, se fosse lui realmente le ipotesi potrebbero essere due.

Ipotesi uno: l’annuncio del nuovo singolo che lo vedrà collaborare con Coez.

Ipotesi due: conscio della grande attesa per il nuovo disco, il Producer che ha cambiato le regole del game in Italia potrebbe aver alzato l’asticella e quello che vedete nella foto qui sotto potrebbe essere solo il primo di una serie di cartelloni pubblicitari che svelano le collaborazioni del disco.

E chissà, siccome a thasup piace complicarci la vita (il disco di debutto si chiama 23 6451, ovvero “Le basi”), quel %?#*@&)) potrebbe essere anche l’impronunciabile, almeno per noi, titolo del nuovo disco. Sarebbe follia certo ma da lui ci si può aspettare questo ed altro.

Se invece vogliamo restare su un’ipotesi più semplice potrebbe essere la data di uscita di questo nuovo singolo (o dell’album in caso arrivino nuovo cartelloni). Del resto è %?#*@&)) formato da 8 caratteri come per le date xx/xx/xxxx).

Non ci resta che aspettare e, nell’attesa, aguzzare la vista. E se non thasup andremo in castigo dietro al… cartellone!