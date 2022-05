Anna dopo "3 di cuori" ci riprova... in arrivo un nuovo singolo

Anna Gasolina significato del testo del nuovo singolo della rapper.

In questi giorni Milano è tappezzata da cartelloni pubblicitari di color rosa fluo con un codice QR da inquadrare. Una campagna pubblicitaria che annuncia il nuovo singolo di Anna, la rapper resa famosa dalla hit Bando del 2020, brano che ha collezionato oltre 51 milioni di stream sul solo Spotify.

La giovane artista spalleggiata dalla sua etichetta prova quindi a replicare il successo di quel brano, nato da un beat già commercializzato, e fino ad oggi mai più replicato. Negli ultimi anni infatti Anna Pepe ha pubblicato:

quattro remix di Bando che in totale hanno totalizzato quasi 26 milioni di stream su Spotify

che in totale hanno totalizzato quasi 26 milioni di stream su Spotify Bla bla in duetto con Guè Pequeno (quasi 9 milioni di stream su Spotify)

in duetto con (quasi 9 milioni di stream su Spotify) Fast (quasi 4 milioni e mezzo di stream su Spotify)

(quasi 4 milioni e mezzo di stream su Spotify) Squeeze #1 (oltre 1 milione di stream su Spotify)

(oltre 1 milione di stream su Spotify) Drippin’ in Milano (quasi 26 milioni di stream su Spotify)

(quasi 26 milioni di stream su Spotify) Balaklub – What up (quasi 1.400.000 stream su Spotify)

Come è possibile vedere, a parte l’exploit dell’estate scorsa di Drippin’ in Milano i numeri di Anna sono decisamente scesi. L’ultima uscita dell’artista risale a solo un mese. Il 29 aprile infatti è uscito 3 di cuori, singolo che vede la collaborazione di Lazza. Il brano ha totalizzato oltre 4.200.000′ stream su Spotify.

Nuovo singolo in arrivo

Come dicevamo in apertura Anna è pronta a lanciare un nuovo brano. Inquadrando il codice QR che trovate nei cartelloni sparsi per Milano infatti verrete collegati ad una pagina in cui sarà possibile sentire la voce della ragazza (la trovate qui) che vi invita ad un grande festa…

Ciao raga, sono Anna, sto organizzando una festa. Il 3 giugno ci vediamo per un aperitivo così vi spiego un po’ meglio. Vi faccio sapere dov’è il prima possibile.

ANNA GASOLINA SIGNIFICATO

Il nuovo singolo si intitola Gasolina ed esce Virgin Records/Universal Music Italia, un brano uptempo travolgente che punta a far ballare tutti nei club quest’estate.

Una cover coloratissima raffigurante una bombola di butano da cui fuoriesce un liquido rosa prelude ad un brano esplosivo e frizzante. Una misteriosa bevanda energizzante che scatena la voglia di divertirsi e ballare.

Anna è pronta ad intrattenere i suoi ospiti con una grande festa (“ballano fino a mattina, sabbia brucia come la cartina, sto fumando gasolina, gasolina de verdad”).

La copertina è stata realizzata da Nic Paranoia, mentre il brano, scritto dalla stessa Anna, è prodotto da Drillionaire e Miles.

ANNA GASOLINA TESTO

In arrivo il 3 giugno

ballano fino a mattina, sabbia brucia come la cartina, sto fumando gasolina, gasolina de verdad

Foto di Anna di Federico Earth