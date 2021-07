Anna pronta a replicare il successo di “Bando” con “Drippin’ in Milano”?

Anna Drippin’ in Milano testo.

C’è grande attesa per il nuovo singolo di Anna (all’anagrafe Anna Pepe), la 17enne letteralmente esplosa musicalmente con il singolo Bando, brano certificato con il doppio disco di platino che ha collezionato la bellezza di più di 170 milioni di stream.

Ora, anticipato dal Freestyle Squeeze #1, è tempo di nuova musica con un brano che sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 16 luglio.

Questo nuovo brano viene annunciato come quello che segnerà il definitivo cambio di passo e che, insieme al freestyle di rottura uscito la settimana scorsa, Squeeze #1, presenterà la nuova Anna.

Forgiata dalle critiche e dall’hating scaturito sui social dopo il grande successo di Bando, brano che ha permesso alla giovane artista di portare a casa anche considerevoli collaborazioni, nelle versioni remix, con Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman), ora Anna vuole mostrare tutto il suo carattere e la sua sicurezza attraverso la musica.

E così, dopo il freestyle dove sfoggia grande abilità di rapper con punch line taglienti ed affilate, è ora di Drippin’ in Milano, un vero e proprio brano clubbing, fresco e accattivante con un ritornello che punta ad entrare in testa fin dal primo ascolto.

Drippin’ in Milano, come anche il Freestyle di fresca uscita, sono prodotte da Young Miles.

La produzione artistica del progetto è stata affidata a Slait, DJ e produttore di Me Next Agency (Lazza, Nitro, Young Miles), società che gestisce anche tutte le attività della crew di Machete e di 333 Mob.

Slait è inoltre entrato nel progetto come manager insieme a Filippo Giorgi, che segue Anna dall’uscita di Bando.

Anna Drippin’ in Milano testo e audio

Drippin’ in Milano

mi fumo il gelato

Ho capito, chiaro chiaro,

è tutto chiaro chiaro.

Basta me ne vado

se sbaglio non pago,

ho capito, chiaro chiaro

è tutto chiaro chiaro.

Drippin’ in Milano

mi fumo il gelato

ho capito, chiaro chiaro

è tutto chiaro chiaro.

Basta me ne vado

se sbaglio non pago

ho capito, chiaro chiaro

è tutto chiaro chiaro.

Sta città non mi ha mai dato nulla

sentivo rep in culla

Parlano e non sanno nulla,

per te la strada e lunga

posso fare un po’ di tutto

sei come un macchinario

se c’è Anna non parlare

segnalo sul calendario.

Ma quelle cose che fai mi fanno ridere

io penserei a scrivere

mica a fare i “give away”

Sangue marcio per nuotare tra le vipere

voglio guadagni e vivere

mica per soldi morirei.

Fanno schifo quelle robe che fai

ti staccano io Wi-Fi .

Giuro ho schivato cento guai

quando c’erano cento line

Mica dollar …. Giuro

Fuck little vibe Giuda

So quello che devo fare

quindi fanculo

non metto da parte amici,

me li porto appresso.

So che certi son nemici

innamorati del successo.

Non capisco ciò che dici

Slang forte come assenzio.

In pratica, ciò che dici l’ho già fatto in silenzio.

Drippin’ in Milano

mi fumo il gelato

Ho capito, chiaro chiaro,

È tutto chiaro chiaro.

Basta me ne vado

se sbaglio non pago

Ho capito, chiaro chiaro

è tutto chiaro chiaro.

Drippin’ in Milano

mi fumo il gelato

Ho capito, chiaro chiaro

È tutto chiaro chiaro.

Basta me ne vado

se sbaglio non pago

Ho capito, chiaro chiaro

è tutto chiaro chiaro.

Chiaro che mi fotte zero dei capricci,

settimo piano ed è troppo lontano per capirsi

da qua sopra non vedo gli antagonisti

Manco gli faccio i dissing

Tanto non li capiscono.

Chiaro chiaro

Guarda dove vado

Vai tranquillo che a 18 pagheranno caro

Sai che faccio goal di nuovo,

tu ancora col palo

Ricevo la palla in rete, noi già sapevamo.

Halo halo

spiegami con chi parliamo

Mi parlano questi e rispondo che è tutto chiaro

Io non cago questi, commentano dal divano.

Se parli del mio nome sicuro non farlo invano ah.

Drippin’ in Milano

mi fumo io gelato

Ho capito chiaro chiaro,

È tutto chiaro chiaro.

Basta me ne vado,

se sbaglio non pago

Ho capito chiaro chiaro

È tutto chiaro chiaro.

Drippin’ in Milano

mi fumo il gelato

Ho capito chiaro chiaro

È tutto chiaro chiaro.

Basta me ne vado,

Se sbaglio non pago

Ho capito chiaro chiaro,

È tutto chiaro chiaro.