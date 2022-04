Anna torna con un nuovo singolo insieme a Lazza: di cosa parla 3 di cuori

Dopo il successo dei suoi ultimi singoli, Anna è tornata ed è pronta a stravolgere le carte della scena rap italiana. La giovane rapper, conosciuta per il suo stile ironico e pungente, tornerà il 29 maggio con un nuovo singolo intitolato 3 di cuori (via Virgin Records/Universal Music Italia) in compagnia del collega Lazza.

Il brano (che potete pre-salvare cliccando qui) è stato definito come una “drill banger energica e potente” ed è una canzone con un ritornello che rimane subito in testa e perfetta per i club.

Di cosa parla 3 di cuori, il nuovo singolo di Anna e Lazza

Il tema della canzone rimanda al tre di cuori, la carta che rappresenta la sconfitta e la vittoria in amore allo stesso tempo. Il brano è prodotto da Andry the Hitmaker e Young Miles. La cover del singolo è stata realizzata da Corrado Grilli in arte Mecna per le grafiche, mentre lo scatto è di Simone Biavati. Nel brano, fra le altre cose, l’artista si scaglia contro chi l’ha accusata di non aver scritto alcuni dei suoi testi (“fanc*lo chi dice che mi faccio scrivere i testi” rappa in una delle strofe del pezzo)

3 di Cuori è la prima collaborazione di Anna con l’artista che ha da poco pubblicato il suo terzo album in studio SIRIO via Island Records/Universal Music Italia. Nel fisco, che ha debuttato alla prima posizione della classifica italiana (FIMI), troviamo le collaborazioni con Sfera Ebbasta, Noyz Narcos, Geolier, Takagi & Ketra e le stelle del rap mondiale Tory Lanez e French Montana.

3 di cuori arriverà dunque sulla scia dei fortunati singoli virali Bando, Drippin in Milano, Balaklub – What Up e dopo la pubblicazione del freestyle Squeez #1.

Credits foto copertina: Simone Biavati