L’inedito trio Mecna, Coco & Sangiovanni lancia a sorpresa l’inedito”Tilt”

Mecna, CoCo, Sangiovanni Tilt test e significato del nuovo brano inedito lanciato da questo particolarissimo trio.

Reduci dal successo di La più bella, rifacimento in chiave moderna di Sei la più bella del mondo di Raf, una versione che ha collezionato oltre 21 milioni di stream, le classifiche radio e il disco di platino, Mecna e CoCo tornano in radio e sulle piattaforme digitali a partire da venerdì 11 marzo 2022 con una sorpresa… un inedito che risente nel sound delle influenze di mostri sacri internazionali come Pharrell Williams e Justin Timberlake in cui collaborano con Sangiovanni.

Tilt, Bromance e i più grandi successi di Mecna & CoCo saranno protagonisti della scaletta del BROMANCE TOUR. Questo il calendario delle date live aggiornato:

29/05 NAPOLI – PALAPARTENOPE

10/06 PADOVA – PARCO DELLA MUSICA

11/06 BOLOGNA – ARENA PUCCINI

12/06 MILANO – CARROPONTE

16/06 ROMA – ROCK IN ROMA

16/07 BITONTO (BA) – LUCE FESTIVAL

Mecna, Coco, Sangiovanni Tilt significato

TILT è una dichiarazione d’amore sincera, dal groove coinvolgente. È il racconto di chi, impacciato, cerca di spiegare le proprie emozioni, ma alla fine non riesce a far altro che, per l’appunto, andare in Tilt. Le voci di Mecna, CoCo e Sangiovanni si sovrappongono a più riprese, incalzati dalla produzione firmata da 2p e lvnar.

Mecna, Coco, Sangiovanni Tilt testo

