Skioffi torna alle origini e pubblica per la prima volta “Yolandi”, il brano che Maria De Filippi chiese di togliere da YouTube

Skioffi Yolandi testo e significato del “nuovo” singolo che sarà lanciato su tutte le piattaforme digitali su etichetta No Face con distribuzione di Altafonte Italia venerdì 20 maggio.

La parola nuovo tra virgolette è voluta in quanto questo brano è forse uno dei più conosciuti dall’artista ed è il brano che, non solo da quello che si apprende dal comunicato stampa, Maria De Filippi chiese di rimuovere da YouTube all’epoca della partecipazione di Skioffi ad Amici nel 2019/2020, ma è anche il brano che scateno un vero e proprio processo mediatico all’interno del programma per decidere se l’artista dovesse essere espulso o meno (qui trovate un articolo della nostra Monica Landro sulla vicenda e qui una video intervista realizzata da All Music Italia all’artista nel 2021).

Il 2022 diventa quindi un anno chiave per Skioffi che, dopo la pubblicazione di Allindennoman, decide di far uscire prima del nuovo disco Yolandi, la sua hit che non era mai stata pubblicata nelle piattaforme digitali ad eccezione di YouTube.

Skioffi Yolandi testo e significato

Ma perché Yolandi fece così discutere?

Certamente per il suo linguaggio molto crudo ma, sopratutto, per il significato del brano. Skioffi infatti affrontò il tema della violenza sulle donne da una diversa prospettiva. E così, come un attore al cinema, scrisse e interpreto il brano provando a mettersi nelle vesti del carnefice.

Yolandi è una canzone senza filtri che racconta amore e sofferenza, violenza e provocazione. Un pezzo che nasce e muore per sensibilizzare. Qui a seguire il testo del brano:

SKIOFFI YOLANDI TESTO

C’è una bambola di porcellana con cui parlo se penso di farmi

Ma la droga non mi vuole ed io non voglio lei, soltanto per accontentarmi

Quando il sole cala, sfogo le mie voglie su una piccola Yolandi

La sbatto contro il muro, tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi

Se lo vuole forte, io glielo do forte

Forse anche più del dovuto

Le allargo le cosce e spalanco le porte

Solo quando avrà goduto

Ninja, ninja io sono il tuo ninja per cantare la tua ninna nanna

Una piccola micia, che imbocca una micia, firmerà la sua condanna

Io non ho il tempo di farti le coccole

Ti nascondo dentro queste bottole

Insieme a mille altre zoccole

Sopra il cuore ho le cicatrici, baby, di chi ha sofferto tanto

Ustioni di terzo grado

Il male che porta al degrado

La, la, amore mio

Strappati il cuore

Ed io strapperò il mio

La, la, perché non parli?

O mia Yolandi strappati il cuor

Forte, forte, il cuore batte così forte che quasi rischio un’infarto

Amore mio, ti amo da impazzire sai che non desidererei nient altro

Amore, sono a casa ti ho comprato il carillon che ti piaceva tanto

Il tempo di dirlo e scopro che qui dentro non sono l’unico cazzo

Che tro*a, lurida pu**ana

Zitta, affoga e sborro dentro la tua bara

Così almeno al tuo funerale di sicuro ti sentirai a casa

Non parlare brutta cagna che da oggi sono un cane anche io

Non mi hai mai voluto dare il culo, adesso me lo prendo, porco D*o

Shh, dormi adesso che è tutto finito

Il silenzio adesso è nostro amico

Me l’accendo e poi ti lascio un tiro

Ti ricordi tutti i miei regali

La collana che costava troppo

Adesso dimmi che mi ami, visto che l’ho presa e te la sto stringendo al collo

La, la, amore mio

Strappati il cuore

Ed io strapperò il mio

La, la, perché non parli?

O mia Yolandi strappati il cuor

La, la, amore mio

Strappati il cuore

Ed io strapperò il mio

La, la, perché non parli?

O mia Yolandi strappati il cuor