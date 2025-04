Skioffi: la censura e il suo messaggio contro i limiti alla musica. Da qualche giorno, il nome del rapper è tornato prepotentemente sotto i riflettori a causa di un video in cui Skioffi ha espresso il suo disappunto per la cancellazione del concerto che avrebbe dovuto tenere a Roma.

La causa? Il testo di una delle sue canzoni, che affronta temi delicati come il femminicidio. Un brano, Yolandi, che già in passato gli ha causato diversi problemi.

In un video condiviso sui suoi canali social, Skioffi ha dichiarato con molta rabbia e delusione. Questo il testo integrale di quando dichiarato dal rapper:

“Buongiorno, sono molto arrabbiato e deluso per quello che è successo ieri, avrei dovuto tenere un concerto a Roma appena fatto il soundcheck, i proprietari dei luoghi che erano tre ragazze che si definiscono estremiste e femministe hanno deciso di cancellare praticamente il mio show, la motivazione i miei testi che trattano temi come il femminicidio.

Mi sento molto offeso perché la musica, l’arte in generale, non dovrebbe mai essere censurata. Non si può fare un passo indietro. Non si può nascondere la realtà per paura di urtare la sensibilità. Non si può limitare la libertà di un’espressione per un semplice punto di vista. Altrimenti, che cazzo ci rimane?

Quello che mi ha fatto più male è vedere la delusione nei volti delle persone che erano venuti lì per me che si erano fatte anche 1 ora e mezza di macchina, fai quello. Ma io non mi sono arreso, quindi li ho presi tutti e portati fuori il locale e ci siamo messi in un parchetto su una panchina e qualcosina ho fatto.

E questo perché la musica non deve avere confini e non si ferma di fronte a una beata minchia. L’arte nasce dal cuore e non può essere bloccata. Da nessuna censura mai. Questo è il mio messaggio per voi. Non abbiate paura di esprimervi. Non abbiate paura di essere voi stessi, anche se le parole a volte fanno molto male. La musica è libertà è vita. È ciò che siamo.

Io per quanto mi riguarda che provi a non fermarmi, tanto col ca**o che mi fermano non smetterò mai di lottare. Mai. Grazie per il supporto a tutti e grazie per la comprensione che avete avuto ieri sera nei confronti miei.

Questo paese mi fa schifo. Ciao a tutti! Ciao“