Skioffi contro Amici e L’Arena di Giletti. Molti di voi si ricorderanno di Skioffi, il rapper che quest’anno ha fatto parte della scuola di Amici 19 nella fase pomeridiana del programma.

La presenza dell’artista nel programma fece molto discutere per via di alcuni suoi testi decisamente violenti nei testi, Yolandi in primis.

Yolandi è un brano pubblicato negli scorsi anni in cui Skioffi, quasi in modo cinematografico, si calava nella parte di una persona che uccideva una donna.

Le proteste per la sua presenza nel programma spinsero Maria De Filippi aa convocare una speciale “giuria” di esperti musicali con il compito di decidere se il ragazza avrebbe potuto continuare a rimanere nella scuola.

La scelta fu favorevole e Skioffi rimase nel programma, senza mai cantare Yolandi e scusandosi affermando che lui e la sua musica erano cambiati. Qualche settimana dopo uscì a seguito di un esame da parte dei professori.

Di tutta questa vicenda ne parlò sul nostro sito, in questo articolo, Monica Landro facendo un parallelismo su quanto, sul versante Sanremo, stava accadendo a Junior Cally.

Skioffi contro Amici e L’Arena

Nella giornata di oggi, domenica 24 maggio, il rapper ha voluto chiarire la sua posizione, rinnegando quando detto in Tv… “Vi ho trollato” ha scritto (trollare è uno slang giovanile per affermare che si è presi in giro qualcuno).

Il ragazzo ha voluto anche sottolineare che la scomparsa del suo EP e di Yolandi da Spotify non è legata ad Amici di Maria De Filippi…

“Sono responsabile di quello che dico, non dico quello che capite voi.

Ho scritto cose volgari e brutte. Beh posso fare anche di peggio. Non rinnego il passato se non ci sono pezzi, se non ci sono pezzi su Spotify un giorno vi spiegherò il motivo e tutto il resto. E Yolandi è il mio pezzo preferito comunque. Amici non c’entra nulla con l’eliminazione dei brani dalla piattaforma. Datemi del tempo e spiegherò bene tutto. Per ora godiamoci la musica. È una vita che trollo, in televisione specialmente a La 7 sono stato completamente preso in giro. Da lì ho dato più inchiostro al copione che ho deciso di recitare.

Ed il troll è compiuto. NON CANTERÒ MAI PIÙ YOLANDI. Credici.

NON SCRIVERÒ MAI PIÙ COSE VOLGARI. Credici“

Continuando il ragazzo ha spiegato come ha usato la tv al pari di quanto lui è stato usato dalla stessa…

“Vi ha fatto comodo parlare e sfruttare la mia sfortunata posizione?

Beh e a me ha fatto comodo fare il bel faccino tenerino che chiedeva scusa per i suoi peccati. C’ho guadagnato il banco di una scuola con super insegnanti. E io perché ho scritto cose volgari non potrei permettermi lezioni privilegiate? E poi… dopo tutto questo, c’è stata la scomparsa dei miei brani!

Yolandi segnalata da migliaia di persone e femministe inferocite che non hanno fatto altro che segnare la sua sorte. Allindenno EP perché è scomparso? Questo ve lo spiego più avanti. IO NON RINNEGO, IO MI PROTEGGO!“

Nella lunga serie di storie su Instagram Skioffi ha spiegato come è andato il suo ingresso nella scuola più ambita d’Italia…

“Durante i provini di Amici mi hanno mandato via dicendomi: “Mi dispiace non sei pronto.” ???? Io non sono pronto??? Io che rappo, canto e suono qualsiasi cosa mi mettete in mano?? Ok. Sono tornato a casa con il treno. 3 ore di viaggio.

Ovviamente ho abbracciato mia madre perché a casa già eravamo tristi per le nostre situazioni private. Appena arrivato a casa, mangio, mi fumo una sigaretta con un’amica e mi squilla il telefono: Erano quelli di Amici che mi chiedevano di tornare perché era super importante. Dopo 3 ore di viaggio e nervosismo… ma si andiamo a lottare per una cosa che mi merito. E niente. Appena arrivato alla Mediaset mi hanno fatto andare nello studio e non nelle salette. Appena sono entrato nello studio ho visto che c’erano le telecamere accese, qualcosa non andava.“

Da quello che racconta l’artista questa situazione lo ha messo psicologicamente a dura prova…

Mi hanno fatto cantare e poi… BAM ho dovuto subire un plotone di esecuzione. Beh avete visto il video immagino. Mi hanno lasciato in lacrime, io nella testa pensavo solo a mia madre, solo a lei che sapevo che avrebbe sofferto come un cane per tutto quello che mi stavano facendo di nuovo. Ma io per Dio dovevo entrare, ormai era questione di principio. O ENTRO NELLA SCUOLA O ENTRO. A COSTO DI TROLLARVI TUTTI VE LO GIURO IO MI PRENDO QUEL BANCO: Questo mi diceva la testa. Ho chiesto scusa alla femminista che giorni dopo fu presente ad un’altra sentenza, porta trxxa sembravo un condannato a more. Le ho chiesto scusa perché comunque la insultati ed era giusto farlo. Io dissi che avevo un nuovo progetto non volgare (Benjamin). Non capivo perché tutto questo sangue. Poi mi sono ricordato che stavo in televisione. Da lì io sono diventato un dannato figlio di puxxana (metaforicamente parlando, mamma ti amo). Vi ricordo che Yolandi e Allindenno EP per tutto il periodo che sono stato ad Amici sono rimasti su Spotify, quindi non sono stati tolti per causa di Amici. In tutto questo, l’unica cosa vera che ho sentito in tv è uscita dalla bocca di Red Ronnie quando ha detto: ‘Il ragazzo è stato sfruttato e mi dispiace che non se ne è reso conto. A io me ne sono accorto prima di tutti amico mio. E anche la mia famiglia.

Vi ho preso per il cuxo come avete fatto con me. E per voi non intendo solo la tv, parlo di tutto. Ero appena uscito dalla depressione, al primo provino di Amici pesavo 61 kg, al momento del plotone di esecuzione sapete quanto pesavo? 52 kg.

E non aggiungo altro. Il minimo che potevo fare era regalarmi un po’ di felicità nonostante tutto lo schifo che mi si stava buttando addosso. Eminem ha Slim Shady, Skioffi ha AllindennoMan. E se nasci con due personalità, non le ammazzi.”

Come proseguirà quindi ora la carriera musicale di Skioffi? Non ci resta che aspettare di capirlo e di apprendere anche se, Maria De Filippi e Massimo Giletti, i professionisti chiamati in causa tra le righe in questi post, replicheranno.