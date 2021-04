Videointervista a Skioffi: “Non penso che Amici abbia influito troppo nella mia musica”

In Copertina

X Factor 2021: Marco Maccarini conferma "Ci sono stati contatti con la produzione"

Tutto procede per la nuova edizione del Talent show Sky che, negli scorsi giorni, ha lanciato delle masterclass.

J-Ax: "Ho avuto il Covid! Noi italiani abbandonati dallo stato, mentre in America..." (VIDEO)

In America le cose vanno molto meglio come ci ha raccontato nel dettaglio una ragazza italiana che vive a New York .

Classifica Spotify Settimana #14: Madame è prima... in Top 10 anche due brani di Amici 20

Voce di Madame stabile in vetta alla Classifica Spotify Top 50 davanti a Colapesce e Dimartino. Sul podio per la prima volta Sangiovanni.

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #14: colpo a sorpresa di Madame, ora in testa tra gli album

Le classifiche di vendita Fimi premiano Madame tra gli album, Colapesce e Dimartino tra i singoli e gli Psicologi tra i vinili. .

Le pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 9 aprile 2021 a cura del critico musicale

In questa settimana ricca di uscite chi sarà riuscito a convincere il nostro Fabio Fiume e chi meno?.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

L'artista, dopo la partecipazione a Sanremo 2021, ha pubblicato il repack di "Nuda" con nuovi contenuti.

Concerto Primo Maggio 2021 svelati i nomi dei 50 semifinalisti di 1MNEXT. Al via domani le votazioni online

In attesa di conoscere il cast dell'evento sono stati svelati i nomi dei 50 artisti che verrano votati online e da una giuria di qualità.

Marzo 2021 Top e Flop: Sanremo 2021 e Fedez al top, crollano B3N e Mr.Rain

Il mese di marzo 2021 ha fornito numerosi spunti di riflessione anche grazie al Festival di Sanremo. Ecco la nostra analisi tra top e flop.

Arena di Verona: confermati gli show di Emma, Francesco Gabbani, Benji & Fede ed Enrico Brignano

L'Arena di Verona scalda i motori ed è pronta ad accogliere nuovamente il pubblico. I primi live si svolgeranno tra giugno e luglio.

Testo & ConTesto: Laura Pausini Io sì. Il Prof di latino analizza il testo della canzone italiana candidata agli Oscar 2021

Una canzone semplice al servizio del film. Poche parole che parlano di "attenzione", la vera essenza dell'amore. Ce lo spiega il Prof di latino. .

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale

ALBUM IN USCITA 2021

Articolo in continuo aggiornamento...

Videointervista a Skioffi: “Non penso che Amici abbia influito troppo nella mia musica”

A un anno dalla sua partecipazione ad Amici, Skioffi torna con un nuovo progetto discografico, un Ep di 7 tracce intitolato Alice.

Videointervista a Max Gazzè: “La musica è il nostro gioco preferito ed è la cosa per cui alzarsi ogni mattina”

E' uscito il nuovo album di Max Gazzè La Matematica dei Rami, a cui il cantautore romano ha lavorato insieme alla Magical Mystery Band.

Videointervista a Random: “Colui che crede in se stesso vive coi piedi fortemente poggiati sulle nuvole”

E' uscito il nuovo album di Random Nuvole, che arriva a un mese dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con il singolo Torno a Te. .

Videointervista a Virginio: “Rimani parla di me, è vita vera!”

E' uscito il nuovo singolo di Virginio, "Rimani". Un brano in cui il cantautore torna alle origini dopo alcuni pezzi più sperimentali.

Videointervista ai Tazenda: “Per noi questo disco rappresenta il futuro.”

E' uscito il nuovo album dei Tazenda Antìstasis, il primo di inediti con la voce di Nicola Nite che nel 2013 ha sostituito Beppe Dettori. .

Videointervista a Holden: “La miglior descrizione di quest’album la troverete proprio al suo interno”

E' uscito lo scorso 26 marzo l'album d'esordio di Holden Prologo, un progetto discografico realizzato in collaborazione con Vivo Concerti distribuito da Believe.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Nel giorno del suo compleanno i due momenti in cui Gianluca Grignani ha infranto le regole della musica in tv

Oggi Gianluca Grignani, uno degli artisti più carismatici, talentuosi e ribelli che il panorama musicale abbia mai conosciuto, compie gli anni. Oltre alla Top 10 dei suoi brani redatta dal nostro critico musicale, Fabio Fiume (che potete trovare qui) ho deciso di riportare alla mente due episodi che, a mio avviso, hanno fatto la storia...

Luca Barbarossa: in arrivo il romanzo autobiografico “Non Perderti Niente”

Uscirà il 13 aprile il romanzo autobiografico di Luca Barbarossa Non Perderti Niente, con cui il cantautore festeggia 60 anni. .

Tre Allegri Ragazzi Morti, “A Casa Tu”, il docu-live in streaming

I Tre Allegri Ragazzi Morti saranno protagonisti di A Casa Tua, un docu-live in streaming a sostegno dei club che stanno vivendo un momento di difficoltà.

Amici di Maria De Filippi il resoconto della quarta puntata. Una sola eliminazione, ma cocente!

Il programma è ormai quasi a metà corsa e le eliminazioni iniziano ad essere sempre più difficili.

Colapescedimartino dal Vivo: dopo il sold out del Teatro Antico di Taormina, nuove date del tour estivo

Dopo il sold out in sole 6 ore del concerto al Teatro Antico di Taormina, ecco le date del tour di Colapesce e Dimartino, al via il 9 luglio.

Marco Masini: il tour teatrale è rinviato all'autunno 2021

Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, è stato rinviato all’autunno 2021 il tour teatrale di Marco Masini. Ecco le nuove date.

X Factor 2021: Marco Maccarini conferma "Ci sono stati contatti con la produzione"

Tutto procede per la nuova edizione del Talent show Sky che, negli scorsi giorni, ha lanciato delle masterclass.

J-Ax: "Ho avuto il Covid! Noi italiani abbandonati dallo stato, mentre in America..." (VIDEO)

In America le cose vanno molto meglio come ci ha raccontato nel dettaglio una ragazza italiana che vive a New York .

Davide Shorty: in arrivo a fine aprile l'album "Fusion"

Album già disponibile in pre-order. Nell'attesa "Fusion a metà", la prima parte del nuovo lavoro in studio di Davide Shorty, è già in streaming e digitale.

Amici di Maria De Filippi: le pagelle degli inediti di Enula ed Esa

Secondo appuntamento con le recensioni del nostro critico musicale, Fabio Fiume, ai brani inediti di Amici 20.

Carl Brave: il “Coraggio Live Tour” prenderà il via... dall'Arena di Verona!

Anche per Carl Brave è arrivato il momento dell'annuncio di una serie di live. La prima data sarà all'Arena di Verona. Ecco i dettagli.

Una casa grigia che riprende colore nei video dei nuovi singoli di Alessandra Amoroso, "Piuma" e "Sorriso grande"

In uno dei due video la cantante ospite Matilde Gioli, protagonista di un monologo con lei sul palco del Festival di Sanremo.

Dopo il grande successo della prima edizione torna il "Fatti sentire Festival". Ancora aperte le iscrizioni, primo premio da 5.000 euro

Dopo un anno di stop, a causa dell'emergenza sanitaria, sta per tornare l'evento di Cinisello Balsamo dedicato alla musica emergente.

News

dalla discografia

Rubriche

radio date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 9 aprile

La mosca Tzè Tzè

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

Testo&Contesto

Testo & ConTesto: Laura Pausini Io sì. Il Prof di latino analizza il testo della canzone italiana candidata agli Oscar 2021

W la Mamma

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

A tutto pop

A TUTTO POP #47: TONY MAIELLO, GIUNI RUSSO e TAGLIA 42. Aneddoti e curiosità sulle canzoni

A-V Indie

IL TEATRO DEGLI ORRORI (V di Venezia)

Valeria Altobelli conquista l’Albania con il brano “Anima semplice”

Manfredi si mette a nudo nell'album d'esordio “Kintsugi”

Serena de Bari: due mondi opposti si scontrano nel nuovo singolo “Love Affair”

Ragazzino: sentimenti, emozioni e stati d’animo nel nuovo singolo “La Colpa è Tutta Tua”

Frambo: dopo “Guerra” in arrivo il nuovo singolo “Tour Eiffel”

Esteban: fuori “Nano Cilao”, brano dalla vena cantautorale con diverse contaminazioni

Mike Lennon: rime taglienti e beat trascinante nel nuovo singolo “AsianBoy”

Paola Effe: la giovane scommessa di Elektra Records torna con “Cos'è Che Non Va”

Malerba: dopo “No Good” e “Loca Con Te", il nuovo singolo "Il Mio Riflesso"

Classifica Spotify Settimana #14: Madame è prima... in Top 10 anche due brani di Amici 20

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #14: colpo a sorpresa di Madame, ora in testa tra gli album

Classifica Radio Settimana #14: pokerissimo per Colapesce e Dimartino. Sul podio La Rappresentante di Lista

Certificazioni FIMI settimana #13: Il disco dei Maneskin è ora e arrivano tre nuove certificazioni per i singoli di Sanremo 2021

Classifica Spotify Settimana #13: Madame guida davanti a Colapesce e Dimartino e Maneskin

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #13: Massimo Pericolo è primo, ma Madame è a un passo!

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Maneskin – Il Teatro dell'Ira... da cui fuoriesce tutta l'ira ma non solo

Ermal Meta - Tribù Urbana - Recensione del nuovo album del cantautore

La Rappresentante di lista - My Mamma - Recensione

Michele Bravi: La Geografia del Buio e lo sforzo immane di provare a squarciarlo.

J-Ax svela: “Ho avuto il COVID e mi sono sentito abbandonato dallo stato...”

Skioffi Intervista Alice Ep

Max Gazzè Intervista La matematica dei rami

Mobrici Intervista 20100 e TVB

Virginio Intervista Rimani

Tazenda Intervista Antìstasis

Malika Ayane Intervista Malifesto

Tommaso Zorzi Bocca di Rosa al Maurizio Costanzo Show

Febo Giorgio Pasotti Intervista Fino In Fondo

Aiello Intervista Meridionale

Colapesce Dimartino Musica leggerissima L'esilarante appello per Sanremo 2021

Fasma Intervista Parlami Sanremo 2021