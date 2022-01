“X2”, primo album di Sick Luke, è il terzo disco più ascoltato al mondo su Spotify nella settimana di debutto

Venerdì 7 gennaio è uscito per Carosello Records (e distribuzione Virgin Records/Universal Music), X2 il primo album del Producer Sick Luke, un progetto, di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita qui, che ha convinto in maniera unanime la critica musicale e conquistato Spotify.

SICK LUKE X2 – I primi risultati

Partiamo dall’Italia dove, nelle prime 48 ore dalla release, le 17 tracce dell’album hanno monopolizzato le chart dei servizi streaming, piazzandosi nelle prime 18 posizioni delle classifiche della TOP 50 ITALIA di Spotify e nella TOP 100 ITALY di Apple Music.

Un risultato straordinario e, al momento tutte le canzoni del disco, sono nella TOP 50 di tutti i servizi in streaming disponibili… una traguardo che ha concesso a ben 15 delle 17 tracce del disco, di superare il milione di streaming ciascuna.

Andando più nello specifico due di queste, il singolo Solite pare con tha Supreme e Sfera Ebbasta, e Dream team con Pyrex, Capo Plaza, Tedua & Shiva, hanno occupato la classifica mondiale di Spotify. La prima alla 90esima posizione, la seconda in Top 200.

Una serie di risultati possibili grazie, oltre all’ottima fattura delle canzoni di X2, al fatto che le piattaforme streaming hanno dedicato all’uscita le copertine delle loro maggiori playlist.

Ad oggi X2 di Sick Luke, per quel che riguarda Spotify, è il terzo album al mondo più ascoltato nella settimana di debutto e l’ottavo in Inghilterra.











Un successo anche su piano delle varie versioni fisiche del disco: tutte infatti sono in vetta ai bestseller di Amazon.it.