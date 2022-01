Sick Luke: il singolo “Solite pare” con tha Supreme & Sfera Ebbasta esce in contemporanea con il disco d’esordio

In Copertina

"Caso Morandi. Il Codacons contro Amadeus e la Rai: "È una violazione del regolamento" (ma sui giovani totale silenzio...)

Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori minaccia azioni legali.

Classifica Radio EarOne 2021: all'ultimo Purple Disco Machine supera i Coldplay. Marco Mengoni sempre primo tra gli italiani

Sono circa un quarto le donne, tra italiane e internazionali, presenti in Top 100. Queste e altre curiosità nell'articolo.

Fabrizio Moro: subito dopo Sanremo 2022 il debutto da regista al cinema con "Ghiaccio"

Il film è stato realizzato con l'amico sceneggiatore Alessio De Leonardis.

Caso squalifica Gianni Morandi a Sanremo 2022: la decisione di Amadeus e della Rai

Fedez, Meta e Moro, Chiara Civello Bertè, Riccardo Sinigallia, Paola & Chiara... la storia del Festival è piena di episodi simili.

Speciale Testo&ConTesto: Top & Flop delle canzoni del 2021

Il meglio e il peggio dei testi dei brani italiani usciti nel 2021. Non siete pronti.

Grande successo per Ciao 2021, il Capodanno russo ispirato all'Italia. Ecco il video integrale e le canzoni

Ospiti in collegamento quest'anno anche Fedez, Ricchi e Poveri, Al Bano e Toto Cutugno.

"Non ho santi in paradiso" è il nuovo album di Santoianni in uscita il 7 gennaio

Il progetto vede alla produzione artistica Molla e racchiude in 7 brani, di cui 3 inediti, la nuova carta d'identità artistica del cantautore .

Il regalo di buon anno di Salmo è l'inedito "Losing my mind" (e un frecciatina al governo sulle discoteche chiuse) - TESTO E DOWNLOAD

Il ritornello del brano campiona un brano del 2018 del cantautore statunitense Andrew Bazzi.

Ecco tutte le canzoni italiane in uscita a gennaio 2022 (articolo in costante aggiornamento)

Ecco i brani italiani in uscita in digitale nel primo mese del 2022.

Festival di Sanremo 2022: i titoli e gli autori della canzoni in gara a Febbraio

La kermesse quest'anno si svolgerà dall'1 al 5 febbraio 2022.

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2022 (Articolo in continuo aggiornamento)

Grandi ritorni quest'anno da Laura Pausini a Jovanotti, da Elisa a Cesare Cremonini.

Intervista a Cristina Donà: "Ho lasciato che il tempo scorresse e mi portasse le risposte"

Nella nostra intervista Cristina Donà parla del nuovo album che segna il suo ritorno e racconta di sé .

Intervista ai Serendipity, band che ha conquistato Spotify: "Il nostro progetto è nato dopo un concerto di Coez..."

Il brano, di cui è fuori anche il video, è stato scritto con Federico Baroni e Gianmarco Grande. Quest'ultimo ha curato anche la produzione.

Intervista a ERRE: "Riuscire a comprare la mia casa a Milano con le canzoni è il mio sogno..."

Nel videoclip ufficiale del brano co-protagonista l'influencer Roberta Zacchero.

Intervista a Cordio: "Mezza mela è solo uno sfogo, una reazione d'orgoglio, un gioco per sdrammatizzare un dolore"

"Per Battiato provo un amore tale da non riuscire proprio a trovare le parole", "Mi piacerebbe lavorare con Daniele Silvestri".

Intervista a Maninni: dal nuovo singolo, "Bari NY" al peso dello streaming nella musica di oggi

Il nuovo singolo arriva dopo il successo, in streaming e radio, di "Vaniglia".

Archiviato Sanremo Giovani 2021... con tante domande: da cos'è un brano inedito a perché i rumors sono così realistici

Si è concluso Sanremo Giovani 2021. 12 artisti in gara tre promossi a big... un brano non inedito che diventa inedito, regolamenti scritti con l'inchiostro simpatico che svaniscono nel nulla e rumors che fanno rumore. Mi spiace, sono un estimatore di Amadeus, ma a sto giro giuro che sulla questione giovani non ci ho capito nulla...

Sick Luke: il singolo "Solite pare" con tha Supreme & Sfera Ebbasta esce in contemporanea con il disco d'esordio

Oltre 30 collaborazioni con artisti molto diversi della scena rap, pop, indie e trap per l'esordio del Producer.

Torna Enula... il nuovo singolo è "Il Buio (mi calma)" scritto con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari

"Ero confusa, Riccardo Zanotti mi ha aiutata a riordinare idee e rendere il pezzo più chiaro e completo" ha dichiarato la cantautrice.

Jovanotti interviene sulla questione Morandi e ironizza: "È stata la mano di Gianni..."

In rete impazza l'hashtag ispirato all'ultimo film di Paolo Sorrentino.

Gianni Morandi si scusa sui social con tutto il suo team di lavoro per l'errore sul brano del Festival di Sanremo

Il popolo del web, tranne rari casi, ha sommerso di affetto l'artista.

Alessandra Amoroso: la strada verso San Siro passa per 7 prime serate su Rtl 102.5

Con Alessandra ci saranno ospiti e amici pronti a ripercorrere con lei la sua carriera ma non solo.

Niko Pandetta torna con "Bella vita": 14 brani e nove special guest

Quinto album in studio per l'artista che in passato ha fatto molto discutere per via dei suoi precedenti.

Enrico Ruggeri: "La rivoluzione" anticipa il nuovo album e il tour 2022

Già annunciate le prime date del tour teatrale del cantautore.

Gianni Morandi a rischio squalifica? Il cantante ha pubblicato il brano in gara al Festival di Sanremo su Facebook

Il video, nel giro di mezz'ora circa è stato cancellato dal profilo dell'artista ma i commenti di chi lo aveva visto erano già oltre 200.

Torna Chiara Grispo con "Come cenere2 un ballad pop malinconica ed elettronica

L'ultimo singolo della cantautrice, "Wrong or right", è uscito nel 2020.

Continua il successo discografico di Amici di Maria De Filippi... LDA è disco di platino con "Quello che fa male"

Lo scorso anno il primo a raggiungere il traguardo fu Sangiovanni.

Torna Samuel a ritmo electro-pop con il singolo"Elettronica"

Il brano è stato firmato dal cantautore con Andrea Bonomo e Dade.

"Ci vuole un fiore" è il titolo del programma, ecologista, di Francesco Gabbani su Rai1

TvBlog svela in anteprima molti dei dettagli del programma in arrivo in primavera, il venerdì sera, su Rai1.

Speciale Testo&ConTesto: Top & Flop delle canzoni del 2021

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 24 dicembre

Le Pagelle ai nuovi Singoli italiani in uscita Venerdi 17 Dicembre: Arisa, Deddy, Jovanotti, Gabbani...

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 24 settembre

Eurovision Song Contest 2021: la guida e i video delle 39 canzoni in gara. Parte 4 di 4

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

Bando Scena Unita per i lavoratori dello spettacolo. Al via le domande, ecco termini e scadenze

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

Andrea Faccenda torna con "Per non ricadere" un invito a non sentirsi mai inadeguati

KONTI FLOWERCHILD: sempre al fianco di Mike Defunto, esce il nuovo EP "Hyperchild"

Paolo Lewis, uno dei finalisti di Area Sanremo 2021 lancia il singolo: È l'amore che conta

"Non ho santi in paradiso" è il nuovo album di Santoianni in uscita il 7 gennaio

Marco Castello in “Luminarie” svela ciò che gli piace del Natale

Leonardo Zaccaria: Tra entusiasmo sguaiato e malinconia divertita il singolo "Troisi".

D'Art racconta un tormento onirico nel singolo "Brutti Sogni"

Il duo italo-peruviano Bautista pubblica il nuovo singolo Coca in attesa dell'album d'esordio

Denise Manno in "Chissà" svela un problema personale molto diffuso

Classifica Radio EarOne 2021: all'ultimo Purple Disco Machine supera i Coldplay. Marco Mengoni sempre primo tra gli italiani

Certificazioni FIMI settimana 52: l'anno si chiude con Sfera, Marracash, Zucchero, Irama, LDA, Marco Mengoni e tanti altri traguardi

Gli artisti più ascoltati su Spotify nella settimana 52: podio inalterato con Guè, Marracash e Sfera Ebbasta

Classifiche Spotify Italia settimana 52: Marracash ancora il più ascoltato, nei singoli e negli album

Classifica FIMI singoli settimana 52: il podio è tutto natalizio... e Mariah Carey festeggia ancora dopo quasi trent'anni

Classifiche di vendita FIMI album e vinili settimana 52: Michael Bublè primo con "Christmas". Sergio Sylvestre primo tra gli italiani natalizi!

Alessandra Amoroso: "Tutto accade", venti di cambiamenti senza stravolgere il passato

Anna Tatangelo – Anna Zero ed è subito scoop: La Tatangelo si è rifatta tutta… in musica!

Sangiovanni: l’ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Marco Mengoni intervista MATERIA (Terra), il nuovo album

Giorgio Poi intervista di presentazione del nuovo album, "Gommapiuma"

Coez intervista di presentazione del nuovo album, Volare

Intervista a gIANMARIA dagli esordi a Vicenza a X Factor 2021

Modà intervista Buona fortuna - Parte prima

Gaia intervista di presentazione Alma

Michele Bravi Cronaca di un tempo incerto intervista

Alessandra Amoroso Tutto accade... in un'intervista

Mannarino intervista sul nuovo album "V"

Seat Music Awards 2021 intervista a Diodato

Seat Music Awards 2021 intervista a Irama

Seat Music Awards 2021 intervista a Francesco Gabbani