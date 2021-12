SICK LUKE: il primissimo album X2 del producer esce il 7 gennaio 2022

Sick Luke ha svelato la tracklist di X2, il suo primo attesissimo album.

Firmato da Carosello Records e distribuito da Virgin/Universal, il disco uscirà in formato CD, vinile e su tutte le piattaforme digitali il 7 gennaio 2022 e sarà anticipato dal singolo La strega del frutteto.

Sick Luke ha riunito i migliori nomi della scena pop, urban e rap italiana in questo disco, combinando con estro e innovazione artisti e generi, creando così featuring esclusivi e inaspettati.

Dopo anni passati dietro le quinte, Sick Luke apre le porte del suo mondo, mostrandoci la propria visione della musica: una “nuova wave”, come ama definirla lui stesso.

Li troviamo proprio tutti in X2, pronti a omaggiare il producer Luke in un album che è manifesto dello stato attuale della musica italiana: contemporanea e che travalica ogni confine di genere.

Quello che ne viene fuori è un disco che rappresenta totalmente l’universo sonoro di Sick Luke. Dalle influenze trap degli inizi, fino ad arrivare a quelle indie e infine a quelle pop.

Le tracce riflettono, come uno specchio, l’anima artistica di Luke, a metà tra luce e buio. Proprio come il simbolo che lo ha reso celebre: il farfastrello, metà farfalla, metà pipistrello.

Sick Luke, creativo, estroso, visionario

Per svelare la tracklist di X2, Sick Luke ha pubblicato un video con visual effects in 3D che trasporta subito nel suo tipico immaginario dark e fumettistico.

Avventura, curiosità e mistero sono i temi chiave del racconto, che catapulta i due ragazzi protagonisti nel magico e oscuro mondo di Sick Luke.

È già disponibile il digital presave e il pre-order di X2, che sarà disponibile in diversi formati: su CD, 2 LP colorati, 2 LP colorati autografati (in esclusiva per Amazon), bundle CD + felpa, bundle 2LP + felpa, bundle CD + manga (una storia originale ideata e disegnata in stile manga da Andrea Scanarini e Roberta Trocchia, di cui è protagonista Luke – in esclusiva per Amazon).