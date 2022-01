Sick Luke: guida all’ascolto, traccia per traccia, dell’album d’esordio “X2”. Un crocevia di pop, trap, indie e rap

Sick Luke esce domani, venerdì 7 gennaio, con il suo album d’esordio, X2. Andiamo a scoprire insieme il disco traccia per traccia.

Sono più di 30 le collaborazioni del disco. Si va dagli artisti rap a quelli indie, da quelli pop a quelli trap… del resto siamo in un’epoca in cui le distinzioni tra generi musicali appaiono obsolete e di questo Sick Luke ne fa una bandiera nel suo album.

Il disco, anticipato dal singolo La strega del frutteto feat. chiello e Madame, viene lanciato in contemporanea con Solite pare, brano in cui il Producer collabora con tha Supreme & Sfera Ebbasta.

SICK LUKE ALBUM: LE VERSIONI IN USCITA DI X2

X2 è disponibile in diversi formati: su CD, 2 LP colorati, 2 LP colorati autografati (in esclusiva per Amazon), bundle CD + felpa, bundle 2LP + felpa, bundle CD + manga (una storia originale ideata e disegnata in stile manga da Andrea Scanarini e Roberta Trocchia, di cui è protagonista Luke – in esclusiva per Amazon).











