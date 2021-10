Shari storia della giovane artista de “L’angelo caduto” di Salmo. Sui social la felicità dell’amico B3N

Shari dal duetto Benji & Fede al nuovo album di Salmo, Flop (nel brano L’angelo caduto) passando per un tentativo di accesso al Festival di Sanremo. Ma la storia musicale della ragazza ha avuto inizio con la vittoria a Tu si que vales nel 2016.

La storia di Shari

Shari nasce nel 2002 a Monfalcone in provincia di Gorizia, ma è cittadina udinese d’adozione dall’età di 10 anni. La passione per il canto e per la musica la portano sin dai sette anni a coltivare i suoi sogni con determinazione, ma allo stesso tempo la giusta leggerezza.

Canta, suona il pianoforte e oltre alle cover delle sue artiste preferite, Sia, Birdy e Lorde, principalmente, si cimenta da subito nella scrittura di brani inediti curandone musica e testo sia in italiano che in inglese.

Partecipa a concorsi canori a livello nazionale e arrivano i primi premi, il primo è quello di categoria con la cover di Blank Page di Christina Aguilera al VideoLive Festival nel 2014 (in giuria tra gli altri Silvia Mezzanotte e Mara Maionchi), poi arriva il terzo premio assoluto nella categoria cantautori al San Jorio Festival 2015 con il brano inedito Running Over You.

Nel 2015, seguendo il consiglio del ballerino Kledi Kadiu, che l’ha sentita esibirsi dal vivo all’inaugurazione della scuola di danza Artballetto di Udine, partecipa ai casting di Tu Si Que Vales; arrivando alle selezioni televisive dove canta, accompagnandosi al pianoforte, il brano Sound of Silence di Simon & Garfunkel.

L’esibizione, come ormai noto, lascia senza parole i tre giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti e provoca una standing ovation del pubblico in sala quasi senza eguali, che le riserva un pienissimo 100% di Sì per il passaggio alla finale. Finale che, pur non facendola vincere, porta a Shari un incredibile riscontro di pubblico e critica sui social e sul web grazie anche all’esibizione del suo nuovo inedito Scream e alla partecipazione nel tour de Il Volo.

Nel 2019 firma un contratto con la Warner Music che le permette di duettare con Benji & Fede nel singolo estivo Sale. Segue il tentativo di accesso, andato male, nei giovani di Sanremo 2020 passando dalla prima serata di Rai 1 con Sanremo Giovani 2019. Segue la pubblicazione del singolo Stella.

SALMO L’angelo caduto con Shari

La cantante, oggi maggiorenne, si ritrova ad essere uno dei quattro nomi che duettano nel nuovo disco di Salmo. Unica donna, unica artista non appartenente alla scena rap.

Il nome di Shari infatti appare di fianco a quelli di Noyz Narcos, Marracash e Guè Pequeno.

La ragazza ha infatti scritto parte del testo de L’angelo caduto, quattordicesimo brano della tracklist di Flop, album uscito lo scorso 1 ottobre.

Shari duetta quindi con il “Profeta del rap”, un esperienza che sicuramente le porterà grande visibilità. Nel frattempo sono arrivate a mezzo social le parole di felicità di un caro amico… Benjamin Mascolo.

Le parole di B3n

La stima di Benjamin nei confronti di Shari, con cui ha duetto nel singolo Sale, è grande. Ecco quanto scritto dal ragazzo su Instagram: